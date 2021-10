Dica: Saiba como se proteger ao enviar email no Gmail do Android

Presente em todos os smartphones Android, o Gmail é uma das apps mais usadas neste ecossistema móvel. Dá acesso a este serviço de email de forma transparente e natural, com uma interface simples de usar e muito ajustada ao que os utilizadores precisam.

Esta app, na sua versão Android, tem algumas ferramentas para proteger os utilizadores. Hoje vamos conhecer uma quer permite impedir os utilizadores de enviar emails sem ter um controlo sobre este processo.

A app Gmail é já quase natural no Android e no universo da Google. Todos os utilizadores a têm presente e muito provavelmente usam esta proposta de forma constante para comunicar, recorrendo assim ao email como a sua escolha.

Com uma interface que tem evoluído muito ao longo dos anos, esta app tem também algumas proteções para os utilizadores. Basta saber usar estas medidas para estes ficarem mais protegidos e, por exemplo, não enviarem emails sem que queiram ou por engano.

Comecem por abrir o menu da app Gmail, carregando para isso nas 3 barras horizontais, que encontram do lado esquerdo da caixa de pesquisa. Neste menu devem descer até ao final da lista e depois encontrar a opção Definições, que devem abrir.

Neste ponto acedem à lista das contas configuradas na app Gmail e também o acesso às definições que a app Gmail permite que alterem. Escolham esta última opção, chamada Definições gerais, para assim terem acesso à longa lista de opções.

Nesta lista de opções e configurações da app Gmail, que é bastante longa, devem descer até chegar ao final. Aqui, e num grupo de 3 opções, vão encontrar a que procuram. Alterem a opção Confirmar antes de enviar para que fique ativa e a proteger o utilizador.

Desse momento em diante, o utilizador passa a ter uma medida de proteção adicional para enviar os seus emails na app Gmail. Devem criar a mensagem da forma normal e como sempre fizeram, sem que notem qualquer alteração ou mudança no processo.

É apenas no momento do envio da mensagem que vão notar de imediato a mudança. Passa a estar presente um pop-up com um pedido de confirmação, com que devem concordar. Só depois é que a mensagem é efetivamente enviada, protegendo o utilizador nos casos em que estas saem sem autorização.

Esta é uma opção simples e que podem e devem ter ativo na app Gmail do Android. Controlam o envio das mensagens de email, que apenas são enviadas quando o utilizador autoriza e efetivamente quer.