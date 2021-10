O universo das apps dos dispositivos é enorme e as ofertas são muitas e variadas. Há uma proposta para todas as necessidades e para todos os requisitos dos utilizadores, que aproveitam ao máximo o que estas lojas oferecem, quer de forma gratuita, quer de forma paga.

De todas estas apps, algumas destacam-se por várias razões, mas principalmente por duas. Uma delas é o retorno financeiro que trazem ao programador que a criou e outra pelo volume de download que conseguem ter. Neste campo temos o TikTok que assume o topo destas duas tabelas e um lugar de destaque.

O TikTok é uma das principais apps móveis que podemos usar nos nossos smartphones. Esta rede social dedicada aos vídeos curtos cedo atraiu os utilizadores e tornou-se uma fonte de interesse para muitos, quer como espetadores, quer como produtores de conteúdos.

TikTok que mais dinheiro gerou nas lojas de apps

Depois de vários meses debaixo de ataques constantes dos EUA, o TikTok conseguiu ganhar a sua independência e escapar ao controlo que era exigido. Com mais de mil milhões de utilizadores ativos por mês, mostra agora ser extremamente lucrativa.

No que toca à lista global, o TikTok domina de forma completa a lista das apps mais rentáveis. Em termos de lojas, esta rede social está no topo do lucro na App Store da Apple e no 4º lugar na Play Store, a loja da Google.

Domínio dos downloads e a app mais usada

No que toca a instalações desta app, o TikTok tem também um papel de destaque, ao assumir o topo da lista tanto de forma agrupada como na App Store da Apple. No caso da Play Store, da Google, o TikTok está no top 3.

É interessante ver que estas 3 tabelas são também dominadas pelas principais apps do Facebook. Instagram, WhatsApp, Messenger e Facebook estão sempre perto do topo, com vários lugares no top 5 das lojas de apps.

Esta posição do TikTok não é nova, mas mostra como esta rede social tem sabido manter-se no topo das preferências dos utilizadores dos dispositivos móveis. O retorno financeiro que traz à sua casa mãe é também uma prova do interesse geral que traz.