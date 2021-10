Razer lança webcam Kiyo X e placa de captura Ripsaw X para streamers

A Razer é uma das marcas de acessórios gaming mais populares do mundo. E está cada vez mais minada de produtos apelativos que visam responder às necessidades mais específicas dos utilizadores deste segmento.

Desta forma, agora a marca lançou mais duas novidades interessantes. Chegaram a webcam Kiyo X e a placa Ripsaw X pensadas para os streamers emergentes.

Atenta às tendência do mercado dos jogos e não só, a Razer tem desenvolvido diversos produtos interessantes e pertinentes. Recentemente, a marca com sede na Califórnia e Singapura, lançou novos acessórios gaming destinados às consolas Xbox da Microsoft e PlayStation da Sony. Além disso, foi também lançado o Razer USB-C GaN, o carregador essencial para o seu portátil e smartphone.

Mas há mais novidades no segmento lifestyle gaming pois a Razer revelou agora a sua webcam Kiyo X e a sua placa Ripsaw X para streamers emergentes que desejem transmitir vídeos de alta-fidelidade.

Webcam Kiyo X

A webcam Razer Kiyo X USB oferece uma transmissão com alto nível de detalhe em Full HD ou ultra fluida a 60FPS, com opção de transmissão a 1080p 30FPS ou 720p 60FPS.

Devido à sua configuração totalmente personalizável no Razer Synapse, os streamers podem então personalizar as definições de vídeo em tempo real ao mesmo tempo que se mantêm em foco com a ajuda da focagem automática integrada.

A webcam Kyio X está disponível para compra no site oficial ou em revendedores autorizados, pelo valor de 89,99 euros. Pode saber mais informações sobre este equipamento aqui.

Placa Ripsaw X

O Ripsaw X oferece uma solução de placa de captura plug-and-play sem a necessidade de instalar hardware diretamente na torre do PC. É compatível com os mais populares programas de streaming.

A placa proporciona uma qualidade de vídeo incrível com resolução até 4K a 30FPS. Com HDMI 2.0 e USB 3.0, este equipamento oferece ligação com latência de quase zero e o máximo de detalhe no conteúdo de qualquer dispositivo compatível, incluindo DSLRs e outras câmaras portáteis com saída HDMI.

Pode adquirir este modelo no site oficial pelo valor recomendado de 139,99 euros. Mais informações aqui.