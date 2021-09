Chegaram os novos acessórios gaming da Razer para consolas

A Razer anunciou recentemente uma nova linha de acessórios gaming para as consolas PlayStation e Xbox. Em concreto foram lançados auscultadores coloridos, carregadores de comando e uma edição branca dos Kaira, Kaira Pro e do Wolverine V2.

Os novos produtos visam enriquecer a oferta já existente no segmento gaming e torná-la ainda mais apelativa através das suas cores e design.

A Razer anunciou nesta semana várias novidades para integrar na sua gama de produtos para consolas com os Kaira X para Xbox e Kaira X para PlayStation, os Kaira e Kaira Pro Brancos para Xbox e ainda o Wolverine V2 Branco.

Foram ainda lançadas as Bases Universais de Carregamento Rápido da Razer para Xbox, numa gama de cores vibrantes que combinam com os Comandos Sem Fios oficiais da Xbox. Vamos então conhecer melhor o que foi lançado pela marca norte-americana.

Kaira X para Xbox e Kaira X para PlayStation

Os Kaira X para Xbox e Kaira X para PlayStation utilizam os altifalantes Razer TriForce de 50mm para proporcionar áudio de alta qualidade nos jogos. Contam com uma separação de frequência melhorada, o que faz com que os altifalantes TriForce reproduzam agudos nítidos, médios claros e graves estrondosos, para uma paisagem sonora abrangente e envolvente. A comunicação dentro do jogo será sempre cristalina graças ao microfone cardioide Razer HyperClear flexível, com um padrão de captura restrito para evitar ruído ambiente indesejado.

Os auscultadores trazem controlos para ajustar o som em tempo real e almofadas de ouvido com espuma de memória Flowknit e a faixa da cabeça também almofadada.

Utilizam uma ligação de 3.5mm analógica, o que faz com que esta linha Kaira X seja compatível com várias plataformas, a maioria das consolas, PC e dispositivos móveis.

Os Kaira X para Xbox estão disponíveis em preto e branco para combinar com as Xbox Series X|S. As restantes cores correspondem às cores dos comandos sem fios oficiais da Xbox em Azul Choque, Vermelho Forte e Verde Elétrico. Já os Kaira X para a PlayStation estão disponíveis num esquema de cores que combina com o do comando sem fios DualSense da PS5.

Os Razer Kaira X para Xbox em Preto/Branco têm um preço recomendado de 69,99€ e já estão à venda no site oficial e revendedores autorizados desde o dia 23 de setembro. Já as cores Azul Choque, Vermelho Forte e Verde Elétrico vão também custar 69,99€ e podem ser pré-encomendados no site a partir do dia 14 de outubro.

Por sua vez, os Raizer Kaira X para a PlayStation também vão custar 69,99€ e já os pode comprar através do site ou revendedores autorizados. 69,99€ MSRP

Pode obter mais informações sobre a gama Kaira X para a Xbox aqui, e para a PlayStation aqui.

Base Universal de Carregamento Rápido para Comandos Xbox

A marca também lançou uma linha de Bases Universais para Carregamento Rápido, compatíveis com os comandos da Xbox Series X|S, Xbox One e Xbox Elite Series 1. Trazem um sistema de encaixe magnético e minimizam o tempo de inatividade em jogos.

Estão disponíveis em Preto Carbono, Azul Choque, Branco Robot, Vermelho Forte e Verde Elétrico, cores que correspondem às cores dos Comandos Sem Fios oficiais da Xbox. Uma edição especial na cor Aqua Shift está disponível nos revendedores Best Buy e Microsoft.

Quanto ao preço, as cores Preto Carbono, Branco Robot, Vermelho Forte, Azul Choque, Verde Elétrico custam 59,99€ e podem ser compradas no site e revendedores autorizados. A cor Aqua Shift tem um valor de 49,99 dólares e a pré-encomenda pode ser feita na Microsoft e no site oficial, não estando contudo disponível no site para o nosso país.

Pode saber mais detalhes sobre a Base Universal de Carregamento Rápido para Xbox da Razer aqui.

Edição Branca dos Kaira, Kaira Pro, e do Wolverine V2

Finalmente foram lançados também os novos Kaira, Kaira Pro e o Wolverine V2, todos em branco, o que cria um conjunto novo mais arrojado dos periféricos para Xbox Series X|S para os gamers que procuram aliar determinada estética ao desempenho dos periféricos Xbox.

Os Kaira Pro contam com altifalantes Razer TriForce Titanium de 50mm e Microfone Supercardioide HyperClear, oferecendo assim um desempenho de áudio brilhante através de Xbox Wireless e Bluetooth 5.0. Permitem uma experiência de som de baixa latência e de fácil ligação nas Xbox Series X|S e em dispositivos móveis.

Os Kaira para Xbox utilizam os mesmos altifalantes TriForce dos Kaira Pro com microfone cardioide, incluindo apenas ligação por Xbox Wireless. Ambos os modelos possuem almofadas com Espuma de Memória Flowknit confortáveis durante longos períodos, controlos nos auscultadores e predefinição de equalização para música, filmes e jogos.

Por fim, o Wolverine V2 utiliza botões de ação e D-Pad com tecnologia Meca-Tátil da Razer, afinados para melhor capacidade de resposta e mais precisão em jogos. Os dois botões de ombro adicionais programáveis aumentam as opções de personalização e a flexibilidade do layout dos botões, dando aos jogadores mais controlo sobre o seu estilo de jogo. Conta ainda com o modo de gatilho rápido para jogos de ação com ritmo acelerado.

O Razer Kaira para a Xbox tem um custo de 109,99€, o Kaira Pro tem um preço de 159,99€ e o Wolverine V2 custa 119,99€. Já os pode comprar através do site oficial ou através de revendedores.

Para mais informações sobre o conjunto Razer Xbox Branco, clique aqui.