Estamos a poucos dias da chegada do Windows 11 e a Microsoft parece estar a trabalhar a um ritmo elevado nesta nova versão do seu sistema. Este está já em testes há alguns meses e tudo aponta para que esteja pronto a ser lançado.

A Microsoft reforça agora esta ideia e dá mais uma prova de que o Windows 11 está maduro, (praticamente) terminado e pronto a ser lançado. Isso pode ser visto na mais recente Release preview lançada, ainda no Programa Insiders.

O Programa Insiders é o espaço que a Microsoft usa para testar as novas versões do Windows 11. Começou no dia do seu lançamento e tem evoluído de forma muito firme, o que revela a maturidade que esta nova versão já atingiu.

Mesmo com todos os problemas e todas as confusões que têm surgido, tudo aponta para que no dia 5 de outubro o lançamento seja uma realidade. Nesse dia, e de forma gradual, os PCs que cumprirem os requisitos recebem esta atualização gratuita da Microsoft.

Para atingir este objetivo a Microsoft lançou uma atualização facultativa do Windows 11, e que o promove a mais um patamar dentro do Programa Insiders. A build 22000.194 foi lançada como uma atualização facultativa, mas eleva o Windows 11 ao Release Preview Channel.

Esta será assim a versão final do desenvolvimento do novo sistema da Microsoft, sendo a que irá ser apresentada no dia 5 de outubro. Claro que se surgirem problemas até esse dia, a Microsoft irá corrigir e lançar outra atualização para colmatar as falhas.

Esta versão está inclusive a ser oferecida aos utilizadores que estão no canal Release preview do Programa Insiders. Estes utilizadores estão ainda no Windows 10. Além disso, o ISO desta nova build foi também disponibilizado para download, para uma instalação manual.

A chegada desta versão são boas notícias para o Windows 11 e os seus potenciais utilizadores. A nova versão será apresentada e todos os que tiverem um PC elegível e com os requisitos certos vão poder instalar de imediato a versão final deste sistema.