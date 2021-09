A Internet é o local onde muita informação valiosa surge à venda, como é agora o caso dos dados de utilizadores do Clubhouse. Com a informação dos utilizadores é possível lançar ataques dirigidos para tentar obter ainda mais informação.

A situação relatada mostra que estão novamente à venda 3,8 mil milhões de contas do Clubhouse. Estas foram agora combinadas com dados do Facebook, o que a valoriza ainda mais. O preço são 100 mil dólares, mas pode ser pago a prestações.

Dados que já estiveram à venda

Foi em julho deste ano que surgiu na dark web uma lista de números de telefone dos utilizadores do Clubhouse. Este eram complementados com parte das listas telefónicas dos utilizadores, uma informação que é aparentemente recolhida e guardada por esta rede social.

Curiosamente estes dados não foram vendidos, uma vez que não eram completamente úteis para qualquer utilizador. Ao ter apenas os números de telefone, deixava em falta alguma informação vital e que teria de ser obtida de forma diferente e isolada.

Informação agora combinada com o Facebook

Agora, 2 meses depois, surge novamente esta lista do Clubhouse à venda. Esta está num mesmo fórum da dark web, mas agora com ainda mais informação. O utilizador que a tinha originalmente terá tido algum trabalho e tornou esta lista muito mais interessante para quem a possa comprar.

O que foi feito foi cruzar os dados existentes do Clubhouse com algumas fugas de informação anteriores, em especial do Facebook. Assim, esta nova lista está mais interessante porque tem agora ainda mais informação sobre os utilizadores originais.

Utilizadores do Clubhouse voltam a estar expostos

Algo que está referenciado é que a informação presente consegue alcançar até utilizadores que não têm conta no Clubhouse. Estes chegam dos dados recolhidos e permitem que seja criados ataques mais personalizados e assim aparentemente mais fidedignos.

Após surgir como uma compilação de dados com um grau de confiança baixo, esta revela-se agora muito mais completa. Não tem informação sensível dos utilizadores do Clubhouse, mas ao ser misturado com dados do Facebook permite identificar muito mais facilmente os utilizadores e assim criar ataques mais realistas.