O catálogo de produtos da Razer é extenso e bastante completo. Com soluções dedicadas ao gaming, consegue também dar resposta a muitas outras áreas, que garantem assim os melhores acessórios.

É precisamente neste sentido que temos hoje para apresentar o carregador Razer USB-C GaN. Com várias portas USB, este é sem qualquer dúvida o único carregador que vai precisar para o seu portátil e smartphone, garantindo a energia para todos os dispositivos em simultâneo.

Gadget da Razer que vai libertar espaço na sua mochila

Com a mobilidade que temos nos dias de hoje, é essencial estarmos preparados para alimentar todos os equipamentos, a qualquer momento e em qualquer situação. Para além dos conhecidos power banks, importa também ter um carregado e que consiga garantir a entrega de energia necessária, sem se tornar demasiado incómodo.

É neste campo que surge uma proposta muito interessante da Razer. O Razer USB-C GaN é um carregador que poderá ser usado na maioria dos equipamentos que usamos no dia a dia, desde o computador até aos smartphones, passando por qualquer outro dispositivo que tenha portas USB.

Um carregador para todos os fins

Este será o carregador que vai substituir todos os que usa na sua mochila no dia a dia, por várias razões óbvias e diretas. Por um lado, garante 4 portas USB, o que elimina de imediato os 4 carregadores que substitui. Por outro lado, tem a potência necessária para carregar esses mesmos 4 dispositivos.

O nome, GaN, vem dos materiais usados. O nitreto de gálio (GaN) começou a chegar em 2020, sendo novo (e mais caro), mas sua capacidade de resistir a campos elétricos mais altos e conduzir eletrões de maneira mais eficaz do que o silício permite que ele atinja esses números mais altos num dispositivo menor.

GaN: materiais nobres neste carregador

O grande ponto de destaque deste acessório da Razer é mesmo a sua capacidade de entregar 130 watts, combinados entre as 4 portas disponíveis. Essa capacidade é conseguida graças aos materiais de nitreto de gálio (GaN) usados em vez do silício tradicional. Os carregadores tradicionais e concorrentes tendem a ficar-se pelos 100 watts.

As 4 portas presentes dividem-se em 2 dedicadas ao USB-A e outras 2 que alimentam os USB-C. As primeiras (USB-A) conseguem entregar uma potência de 18W e as segundas (USB-C) entregam 100W. Naturalmente que esta potência é dividida entre cada lote de portas.

USB-C e A para o portátil, smartphone e outros

No que toca à portabilidade, o Razer USB-C GaN é extremamente compacto e assim simples de transportar para todo o lado na mochila que nos acompanha sempre. As suas dimensões são de 62x32x76 mm e tem peso de apenas 350 gramas.

A acompanhar este carregador, a Razer teve um cuidado extremo. Temos presente um cabo USB-C de 2 metros, com uma malha protetora e que o torna distinto. Além disso, temos também 2 adaptadores que permitem usar o Razer USB-C GaN em praticamente todo o lado (EUA, Reino Unido e Europa).

Razer USB-C GaN: o único carregador que vai precisar

Um ponto que pode causar algum impacto é mesmo o preço a que este acessório é vendido pela Razer. Apenas pode ser comprado na sua loja online, por 179,99 euros. A pesar para o lado positivo da balança, temos a portabilidade e o podermos dispensar qualquer outro carregador ou transformador. Tudo o que precisamos está ali e até o pode comprar em branco ou preto.

Depois de alguns dias a testarmos o Razer USB-C GaN percebemos que podemos dispensar qualquer outro carregador, seja para o PC, smartphone, tablet e até o smartwatch. As 4 portas USB (A e C) são suficientes para fazer o carregamento e mesmo com uma utilização em simultâneo a potência entregue foi mais que suficiente.

Razer USB-C GaN

Galeria de imagens