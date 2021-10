Tesla entrega mais carros que o previsto no terceiro trimestre de 2021

A Tesla é tipo Apple! Mesmo quando os mercados estão em quebra, as empresas conseguem superar e atingir resultados muito favoráveis.

De acordo com os números revelados este sábado, a Tesla superou as previsões nas entregas de carros do terceiro trimestre. Os números da produção também são muito interessantes.

Tesla como números de entregas e produção muito bons

A fabricante do ramo automóvel, liderada por Elon Musk, deu a conhecer este sábado os números de entregas e de produção relativa ao terceiro trimestre de 2021. Apesar de as previsões serem muito positivas, a Tesla superou-as, conseguindo entregar mais carros.

De acordo com os dados da empresa, foram entregues 241.300 automóveis no terceiro trimestre. De referir que os analistas previam um pouco menos de 224 mil unidades. No que diz respeito à produção, a Tesla revelou que saíram das fábricas 237.823 unidades.

No que diz respeito ao número de entregas por modelo, a empresa desvendou que 232.025 são os modelos 3 e Y e 9.275 são dos modelos S e X. Este últimos são os modelos mais caros da fabricante de referência de carros elétricos.

Relativamente à produção, 228.882 unidades são do Model 3 e do Y. 8.941 veículos elétricos são dos dois modelos topo de gama.

Apesar do segmento automóvel estar com alguns problemas, a empresa de Musk supera bastante as previsões e os números do ano passado. Tendo como referência o mês de setembro, a Tesla entregou 627.350 veículos. No ano de 2020 as vendas totais da Tesla somaram 499.550 unidades.

