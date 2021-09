Intel investe 20 mil milhões de dólares para garantir fabrico de CPUs de 7nm

Com a escassez de componentes, as fabricantes estão a fazer os possíveis e os impossíveis para dar o máximo, com o que têm. O objetivo é enviar para o mercado a maior quantidade de chips que conseguirem de forma a combater a falta de stock.

Desta forma, a Intel vai agora investir 20 mil milhões de dólares para garantir o fabrico de CPUs de 7nm no ano de 2023.

Intel investe 20 mil milhões para garantir fabrico de CPUs

A Intel vai dar um grande passo na sua estratégia de negócio. Será nesta sexta-feira que a gigante tecnológica irá investir 20 mil milhões de dólares para garantir o fabrico de processadores de 7nm em 2023.

O negócio será celebrado pelo CEO da marca, Pat Gelsinger, e será também o maior investimento do setor privado na história do Arizona, nos EUA.

Este projeto envolverá então 20 mil milhões de dólares e visa reforçar a liderança da Intel no segmento dos semicondutores nos Estados Unidos. Para além disso, este investimento vai também ajudar a equilibrar a rede de fornecimento global, através da construção de duas novas fábricas, as quais se vão tornar então a base principal da produção de chips da Intel e do país norte-americano.

As fábricas devem começar a fabricar chips na litografia de 7nm em 2023. Os primeiros componentes a estrear este processo serão os Meteor Lake, processadores de alto desempenho.

Para além desta atualização no processo de fabrico, a Intel vai ainda estrear a tecnologia de embalamento Forevos 3D em CPUs para desktop. Tal vai implicar a gestão de conjugar vários tipos de núcleos de diferentes arquiteturas, gráficos, memórias, entre outros, na mesma embalagem. Tudo graças ao empilhamento das matrizes verticais.

Assim, é então reforçada a confiança na estratégia promissora da fabricante norte-americana, ao mesmo tempo que se aguarda com grande expetativa o desenvolvimento e impacto deste investimento.