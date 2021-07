Já pode comprar um Intel Core i9-12900K Alder Lake na China por 1.000 euros

A Intel está perto de lançar os seus novos e potentes processadores da linha Alder Lake-S. Esta é a resposta que faltava para fazer frente aos CPUs mais poderosos da rival AMD que tem ganho terreno.

O processador Intel Core i9-12900K é o modelo topo de gama da linha que deverá chegar no final de 2021. No entanto já o pode comprar na China por cerca de 1.000 euros.

Intel Core i9-12900K à venda na China por 1.000 euros

Apesar de apenas ser esperado para o final do ano, o processador flagship Intel Core i9-12900K Alder Lake-S já se encontra à venda na China. Trata-se de um modelo que pode ser adquirido no mercado paralelo, com um preço a rondar os 6.900 a 7.500 yuans, um valor entre 900 e os quase 1.000 euros numa conversão direta à taxa atual.

As informações foram reveladas pelo leaker @yuuki_ans na sua conta da rede social Twitter. O leaker é conhecido sobretudo por partilhar detalhes antecipados e precisos sobre CPUs de consumidor e data centers da Intel.

Segundo outros detalhes revelados, deverá haver muitas baixas de preço nos próximos meses. Desta forma, o modelo Core i9-12900K poderá custar cerca de 799 dólares, um valor semelhante ao Ryzen 9 5950X da AMD.

No entanto quem tiver a felicidade de conseguir um exemplar deste processador topo de gama da Intel, apenas poderá usufruir do seu poder no final do ano. Isto porque o CPU necessita de uma motherboard Intel com soquete LGA1700 que, por sua vez, não estará à venda até ao final de 2021, assim como a RAM DDR5.

As informações indicam que o CPU topo de gama da linha Alder Lake-S contará com um design híbrido com 8 núcleos de alto desempenho (Golden Cove) e mais 8 núcleos de alta eficiência energética (Gracemont). Somam-se assim 16 núcleos com 24 threads de processamento. terá também um clock base de 3,9 GHz e um clock boost de 5,3 GHz.

