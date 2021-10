EUA é líder em operações de mineração de criptomoedas

A febre das criptomoedas continua forte em praticamente todo o mundo. Bem, só não é bem em todo o mundo, pois a China, por exemplo, já baniu toda a qualquer prática relacionada com as moedas digitais. E este era o país onde esta prática era mais forte.

No entanto, essa proibição do país asiático levou à migração dessa atividade para os Estados Unidos da América. Segundo as últimas informações, os EUA já são mesmo o país que lidera as operações de mineração de criptomoedas, nomeadamente Bitcoins.

Tal como já aqui temos falado, a China "declarou guerra" às criptomoedas e baniu do país a mineração e os pagamentos por esta via. Mais recentemente, o país asiático anunciou que pretende também que a mineração de criptomoedas seja adicionada à 'lista negativa' de indústrias. Como tal, os mineradores na China acabaram por ser obrigados a encontrar outras soluções e, por conseguinte, começaram a migrar os seus sistemas de mineração para os Estados Unidos.

EUA já são o país líder nas operações de mineração de criptomoedas

De acordo com as recentes informações reveladas pela Universidade de Cambridge, os sistemas de mineração de criptomoedas localizados nos Estados Unidos já detêm uma participação de 35,4% na taxa total de hash de Bitcoin, respeitante ao mês de agosto deste ano.

Este valor representa um aumento de 17% relativamente ao mês de abril, altura em que a proibição das criptomoedas na China se tornou mais expressiva.

Por sua vez, no país asiático, a participação respeitante à taxa de hash caiu de 44% em maio para 0% no início de julho de 2021. Como comparação, se voltarmos ao mês de setembro de 2019, o controlo da China neste setor era de 75,53%. Ou seja, estamos a falar de uma queda extremamente significativa.

Como curiosidade, no mês de agosto de 2021, Portugal conseguia uma participação de 0,02% na taxa de hash. Este valor também representa um aumento, uma vez que o nosso país detinha uma participação de 0,01% desde janeiro a julho deste ano.

Pode explorar a participação dos vários países do mundo na mineração de criptomoedas, desde setembro de 2019 a agosto de 2021, aqui.