Não é novidade para ninguém que a China declarou guerra às criptomoedas e à sua mineração. Mais recentemente, o país asiático anunciou que todas as transações de criptomoedas são agora declaradas ilegais no território.

Mas o braço de ferro não se fica por aqui e a China quer adicionar a mineração de criptomoedas à "lista negativa" de indústrias.

China quer a mineração de criptomoedas na lista negativa de indústrias

A China não cede no que respeita à extração e pagamentos com as moedas digitais. Agora, o país asiático deu mais um passo nesta guerra e anunciou que pretende que a mineração de criptomoedas seja adicionada à 'lista negativa' de indústrias. Nesta mesma lista constam os nomes de setores e indústrias nos quais o investimento é restrito ou proibido. Ou seja, todas as entidades que estão fora do alcance de investidores chineses e estrangeiros.

A informação consta de um documento estatal divulgado na passada sexta-feira, dia 8 de outubro.

No entanto, esta 'lista negativa' de 2021 foi reduzida de 123 nomes em 2020 para 117 nomes, de acordo com a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma. Por sua vez, as indústrias que não constam na lista, podem livremente ser usadas por todos para investimento, sem necessidade de aprovação e aceitação extra.

Estas medidas vêm no seguimento de várias outras implementadas pela China contra as moedas digitais. O país já proibiu o comércio e a mineração das criptomoedas, mas o banco central chinês quer mesmo eliminar todas as atividades ilegais relacionadas com este mercado. Como consequência, a relação entre a população da China e as criptomoedas decresceu significativamente, não existindo praticamente nos dias de hoje.

Mais recentemente, o banco central da China anunciou que todas as transações de criptomoedas são ilegais, banindo mesmo tokens digitais como o Bitcoin. Estas e outras moedas não são moeda fiduciária e, por isso, não podem ser distribuídas no mercado.