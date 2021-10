Nintendo Switch OLED traz película de ecrã que não deve ser removida

Depois do anúncio da Nintendo Switch OLED, finalmente a empresa japonesa lançou a sua nova consola na passada sexta-feira, dia 8 de outubro.

Por norma, os equipamentos trazem consigo películas protetoras para que não sofram danos antes de serem estreados. Essas proteções são depois retiradas pelos utilizadores quando estes começam a usar os aparelhos. No entanto, a Nintendo alerta que a película de proteção que acompanha a Nintendo Switch OLED não deve ser removida.

Finalmente a Nintendo lançou a sua consola Switch OLED na América do Norte, Europa e Japão. Este é um equipamento com um ecrã OLED de 7 polegadas com bordas mais finas para o jogador jogar como e onde quiser. Segundo a empresa japonesa, as cores intensas e o alto contraste do ecrã proporcionam uma experiência de jogo portátil e de superfície estável gratificante quer o utilizador esteja a competir a alta velocidade nas pistas de corrida ou a enfrentar inimigos temíveis.

Película de proteção de ecrã da Nintendo Switch OLED não deve ser removida

Como é normal, quando os equipamentos tecnológicos saem da fábrica trazem consigo películas protetoras, especialmente na zona do ecrã. Tal acontece por questões de proteção, de forma a que não haja nenhum dano e para que o produto chegue intacto às mãos dos utilizadores.

Normalmente este é um detalhe que os consumidores retiram de imediato mal estão com o produto em mãos.

Também a Nintendo Switch OLED traz essa mesma película de proteção, no entanto, neste caso, ela foi colocada propositadamente pela empresa uma vez que o ecrã deste modelo é feito de vidro e, como tal, poderá causar estilhaços em caso de queda da consola.

Alguns utilizadores estão a retirar esta mesma película, como fazem com outros produtos, mas sem colocar uma outra em seu lugar. No entanto esta não é uma prática recomendada pela Nintendo. O site IGN recebeu mesmo uma informação do porta-voz da Nintendo América a informar que no próprio manual que vem junto com a Switch OLED, é referido que a película anti-estilhaço não deve ser removida. Segundo o porta-voz:

Conforme indicado na página 2 do documento de Orientações de Uso e Saúde e Segurança da Nintendo Switch OLED (incluído na caixa do sistema), não retire a película adesiva anti-estilhaço do ecrã OLED da consola.

Foi ainda revelada a informação de que a Nintendo já disponibiliza esta película oficial para venda. No entanto está apenas disponível juntamente com uma capa para guardar a Switch OLED.

Assim, caso compre um exemplar desta consola, é então aconselhável que não retire a película protetora do ecrã da mesma.

