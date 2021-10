Sendo um serviço de mensagens, o WhatsApp não se limita a permitir apenas o envio ou receção de texto. Há muito mais formas de ser usado para comunicar e a mais usda é sem qualquer dúvida o envio de mensagens de áudio.

Estas permitem enviar um maior volume de informação e são mais naturais. Este é um processo simples, mas com algumas limitações, que o WhatsApp está agora a tentar melhorar. Para isso criou uma novidade que em breve torna muito mais simples criar mensagens de voz.

Há algum tempo que o WhatsApp tem vindo a melhorar a sua interface dedicada às mensagens de voz. Estas mudaram, tanto na parte dedicada à sua criação como à sua receção. Este é um trabalho em curso e que em breve vai dar frutos importantes.

Os testes decorrem de forma controlada e interna ao serviço, mas tem sido possível ativar e ver as novidades que têm sido criadas. Estas chegam pelo site WABetaInfo, que agora nos mostram a mais recente novidade e que em breve var ser tornada pública.

Do que foi descoberto, e está na última versão de testes do WhatsApp para o iOS, vai ser possível em breve pausar a gravação das mensagens de voz. Evita-se assim ter de gravar novas mensagens sempre que se tem de parar a meio deste processo.

Ao parar a gravação, o utilizador vê o ícone mudar novamente para a imagem de um microfone. Ao carregar novamente, o utilizador pode continuar a ditar a sua mensagem de voz, para no final a poder enviar para o seu contacto.

Não fica claro como esta novidade vai funcionar com outra que, entretanto, foi já revelada nos mesmos moldes. Os utilizadores vão poder ouvir as mensagens de voz que criaram antes de as enviarem e assim encontrar qualquer erro ou falha que encontrem.

Esta novidade está ainda longe de ser uma realidade. O WhatsApp vai em breve promover toda a nova interface das mensagens de voz para uma versão de testes, tanto no iOS como no Android, onde ainda não está presente. Estas vão ser boas novidades e extremamente úteis para os utilizadores.