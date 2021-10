E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Falámos da chegada do novo Android 12 e do novo Windows 11, da nova arquitetura de processadores Intel, analisámos o aspirador Jimmy PowerWash HW8 Pro, e muito mais.

O tema é cada vez mais frequente e os indícios mais preocupantes. O clima está a mudar e com essa mudança a Terra perde qualidades nos elementos fundamentais à vida humana. Estes efeitos de longo alcance que as alterações climáticas provocam no nosso planeta são algo que os investigadores ainda estão a desvendar.

A crise é responsável por grandes problemas que assolam a Terra atualmente, como, por exemplo, a perda de gelo marinho, subida acelerada do nível do mar e ondas de calor mais longas e intensas. Agora, um novo estudo indica que as alterações no clima estão a fazer com que o planeta perca o seu brilho.

Foi durante a I/O deste ano que a Google revelou o Android 12. A gigante das pesquisas começou aí um desenvolvimento do que tinha imaginado para melhorar este ano o seu sistema operativo móvel.

Agora, depois de várias versões de testes e muitas interações com os programadores, a Google apresentou finalmente o Android 12. Esta é a versão final deste sistema, dedicado por agora aos Pixel e que está aberto a todos os fabricantes.

FIFA 22 chegou, naquele que é o momento pelo qual muitos milhares de jogadores esperaram, desde o Verão.

Após um ano e meio extremamente complicado, pelas razões que todos conhecemos, a Electronic Arts não recuou e manteve o seu esforço no sentido de aprimorar FIFA e aproximar o jogo cada vez mais da realidade dum jogo de futebol.

FIFA 22 já foi lançado e com bastantes novidades/melhorias mas... será que é um salto qualitativo que se esperava? Vamos ver...

O Windows 11, a grande novidade da Microsoft era esperada amanhã, o famoso dia 5 de outubro que há tanto era esperado. Tudo estava pronto para ser lançado ao final do dia e abrir assim as portas para este novo sistema operativo.

A Microsoft resolveu antecipar e mostrar mais cedo a sua novidade. Assim, o Windows 11 está lançado e todos podem aceder já a esta novidade. É hora de conhecer a grande renovação do Windows e ver o caminho que a Microsoft está a traçar.

A Hisense é uma das marcas de referência no segmento das TVs. A empresa ainda não alcançou a primeira posição de vendas em Portugal, mas pode ser uma realidade em breve.

A Hisense é empresa líder em tecnologia de consumo e apresentou durante o Global Laser Display Technology and Industry Development Forum, realizado em Pequim, o primeiro Laser TV com ecrã enrolável, que se pode guardar por completo dentro do móvel do televisor, permitindo uma perfeita integração do dispositivo com a decoração do lar.

Os equipamentos para limpar a casa são inúmeros e terá que ser cada família a perceber qual será o mais indicado para a sua realidade. A verdade é que a vassoura e a esfregona são cada vez mais colocadas de parte graças aos eletrodomésticos que ajudam a uma limpeza mais profunda. É nesse sentido que hoje falamos do aspirador a água Jimmy PowerWash HW8 Pro.

Este equipamento a bateria é ideal para a limpeza diária, que se quer mais rápida e com menos esforço. Venha conhecer mais sobre o Jimmy PowerWash HW8 Pro.

É com muita expetativa que os utilizadores aguardam pela chegada dos novos processadores da linha Alder Lake da Intel. Mas enquanto não podem ainda ter um exemplar de forma oficial, há já consumidores a adquirir um destes CPUs no mercado negro.

No entanto, já não vale a pena entrar em aventuras para conhecer de perto este produto. O vice-presidente executivo e diretor-geral do setor Client Computing Group da Intel mostrou agora a primeira imagem oficial do processador Alder Lake.

Enquanto prestadores de cuidados de saúde, os profissionais estão, muitas vezes, expostos a perigos infeciosos, principalmente em cirurgias e, nos últimos tempos, no combate à COVID-19. Nesse sentido, um grupo de investigadores desenvolveu, em Portugal, um capacete médico que permite realizar, com segurança e conforto, cirurgias que envolvam riscos de infeção para os médicos.

O novo capacete será utilizado no combate à pandemia pela COVID-19, mas também noutras circunstâncias em que seja necessária proteção individual.

Não se esperavam novidades da OnePlus para o final do ano, se bem que já havia alguns rumores. A mais recorrente destas fugas de informação focava-se num novo smartphone, que se sabe ser o OnePlus 9RT.

Este esteve dado como certo e até como sendo apenas uma ideia, mas toda a verdade foi revelada agora. O OnePlus 9RT é real e vai mesmo ser lançado. Não vem sozinho e chega muito em breve ao mercado.

já ouviu falar no Bombyx? Quando se fala em Facebook, é normal pensar-se na maior rede social do mundo digital. É verdade, no entanto, a empresa tem-se dedicado a novos e interessantes projetos, como são exemplo os óculos Ray-Ban Stories.

A mais recente novidade é o novo robô Bombyx, que tem a capacidade de passar fibra ótica em postes de energia.

O vidro foi uma invenção que mudou o mundo, e hoje não sabemos viver sem este material. A sua utilidade é cada vez mais tentacular à medida que melhora a resistência, espessura e qualidade. Agora, os cientistas desenvolveram um novo "vidro inquebrável" inspirado pela natureza. Isto é, o novo material é 3x mais forte e 5x mais resistente às fraturas.

Este "super vidro" foi desenvolvido por cientistas da Universidade McGill com inspirações vindas do mar!