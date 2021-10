Bombyx: O robô do Facebook que passa fibra óptica em postes de energia

já ouviu falar no Bombyx? Quando se fala em Facebook, é normal pensar-se na maior rede social do mundo digital. É verdade, no entanto, a empresa tem-se dedicado a novos e interessantes projetos, como são exemplo os óculos Ray-Ban Stories.

A mais recente novidade é o novo robô Bombyx, que tem a capacidade de passar fibra ótica em postes de energia.

O Bombyx (cuja palavra latina significa “bicho de seda”) foi criado pela empresa Facebook e o objetivo é passar cabos de fibra ótica em postes de energia.

Além disso, é também objetivo da empresa poupar alguns trocos, já que com este novo equipamento o preço de operação fica mais barato que implementar nova infraestrutura/contratar recursos humanos.

De acordo com as informações, o robô usa as linhas elétricas de média tensão e vai “enrolando” a fibra ótica no cabo de energia. Todo o trabalho é realizado de forma autónoma, sendo que os técnicos apenas têm de colocar o robô nas linhas de ação.

O Facebook afirma que reduziu o número de fibras nos cabos. Se antes eram 96 agora são apenas 24, com protetor térmico. Desta forma a ação do robô Bombyx também é simplificada. De acordo com a empresa, uma única fibra consegue disponibilizar conectividade até mil residências.