COVID-19: “Apenas” 0,5% das pessoas vacinadas foram infetadas

A vacinação tem sido a solução contra a COVID-19. Como já referimos várias vezes, a vacinação apenas previne a doença na forma grave. De acordo com o relatório das "linhas vermelhas" disponibilizado recentemente, a percentagem de pessoas vacinadas infetadas é de 0,5%.

Mas há mais dados que foram recentemente revelados.

Do número total de pessoas vacinadas, 467 morreram

Mais de 43 mil pessoas com vacinação completa contra a COVID-19 foram infetadas pelo coronavírus SARS-CoV-2, o que representa 0,5% do total de vacinados. Do número total de pessoas vacinadas, 467 morreram, segundo revela o relatório das “linhas vermelhas” da pandemia hoje divulgado.

De acordo com esta análise de risco da pandemia, entre as pessoas infetadas, 774 (1,8%) foram internadas com diagnóstico principal de COVID-19, mais de metade das quais idosos com mais de 80 anos.

No total de casos de infeção em pessoas com a vacinação completa, foram registados 467 óbitos por COVID-19 (1,1%), sendo quase 74% destas mortes também de pessoas com mais de 80 anos, refere o relatório.

O relatório indica ainda que, durante o mês de setembro, ocorreram 126 óbitos em pessoas com esquema vacinal completo, 13 óbitos em pessoas com vacinação incompleta e 78 óbitos em pessoas não vacinadas.

De acordo com a DGS e o INSA, a análise dos diferentes indicadores revela uma atividade epidémica de intensidade reduzida, com tendência decrescente a nível nacional, o que se reflete numa baixa pressão sobre os serviços de saúde e na mortalidade associada à COVID-19.

O relatório indica também que a mortalidade por COVID-19 está nos 7,8 óbitos em 14 dias por milhão de habitantes.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.027 pessoas e foram contabilizados 1.074.109 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.