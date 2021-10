Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Como fazer backup do WhatsApp sem poder usar o iCloud?

Olá, A questão que hoje me leva até vós tem que ver com a aparente impossibilidade com que me deparei ao tentar exportar uma conversa do Whatsapp. A versão da app é a mais recente e corre no iOS 15. O problema é o seguinte: uma das conversas que tenho na aplicação de conversação excede os 5Gb, o que obsta à sua exportação (com os ficheiros anexos) para o iCloud, dado que disponho apenas do plano gratuito. Como não consigo aceder directamente à pasta da aplicação, concretamente, à dos anexos, gostaria de saber como poderei guardar todos esses ficheiros noutro local - para arquivo - que não na app, por já se tornar demasiado grande para manter no smartphone. De referir ainda que, nas configurações do Whatsapp, existe forma de exportar os anexos, o problema prende-se com o facto de ter de ser feito um a um, dado que ao selecionar todos os ficheiros, apenas surge a opção de os marcar como favoritos. Agradeço, desde já, a atenção dispensada. Nuno Costa

Resposta:

Nuno,

De facto, o espaço disponível no iCloud poderá ser uma limitação para um backup nessa ordem de grandeza.

Não há forma de o fazer manualmente, simplesmente porque o acesso a esses ficheiros está vedado. No entanto, existem aplicações de terceiros que permitem fazer esse backup para o computador, mas não são gratuitas.

Um exemplo disso é o Mobiletrans, que já abordámos no seguinte artigo:

Embora o artigo fale em pormenor da transferência entre smartphones Android, também é compatível com iOS e permite armazenar o backup no computador.

No entanto, olhando ao custo, e comparando com o custo de uma subscrição do iCloud, diria que terá muitas mais vantagens em subscrever o iCloud para fazer essa e outras operações.

Pode também tentar recorrer ao período experimental de uma das muitas aplicações que suportem tal operação, é possível que consiga fazer o backup integral do Whatsapp numa delas.

[Respondido por Hugo Cura]

Como faço para instar o Windows 11 no meu PC sem suporte?

Exmos. Senhores Sou detentor de pc aqui descrito, o qual julgo não suportar o WIN 11. Solicito vossa opinião sobre possibilidade de reverter tal situação. Grato pela vossa atenção, Com os melhores cumprimentos AOliveira Estimados Senhores Tenho um portátil cujo processador tem as seguintes características: HP Pavilion Laptop 15-cc5xx - Processador Intel i7-7500U CPU @2,70 GHZ 2,90 GHZ

- RAM instalada 12,0 GB

- Sistema operativo de 64 bits processador baseado em 64x Instalei a actualização mais recente e recebi uma mensagem a informar que o computador não é capaz de suportar o Windows 11. Já tinha feito uma verificação com a ferramenta disponibilizada pela Microsoft, e o resultado foi o mesmo. Hoje chego à conclusão que o meu computador só vai poder usar o Windows 10 21H1 até 2025. Este computador foi adquirido em 2018. Tem apenas 3 anos. Hoje pude ler no vosso site que a Microsoft ajuda a contornar o problema do TPM. Será que podemos contar com uma ajuda semelhante para o processado? Agradeço desde já os vosso comentários Melhores cumprimentos João Pinto

Resposta:

Olá aos 2,

O Windows 11 trouxe várias restrições para a sua instalação, exigindo agora mais recursos a pensar principalmente na segurança do utilizador.

Concretamente, os requisitos são:

Ter um dos CPUs suportados, incluindo 2 ou mais núcleos e velocidade de relógio superior a 1 GHz

Suporte para início seguro

Tecnologia TPM 2.0

Mínimo de 4 GB de RAM

Mínimo de 64 GB de armazenamento

No seu caso, o requisito que falha é precisamente o seu processador Intel i7-720QM, que não consta da lista de CPUs suportados:

A solução fidedigna e segura passa por, naturalmente, fazer um upgrade ao CPU e colocar um que seja oficialmente suportado.

É natural que, entretanto, surjam formas de passar por cima desse tipo de restrições, simplesmente porque, e falando no seu caso, esse CPU tem capacidades que chegam e sobram para executar o Windows 11, sendo até superior a vários listados, mas de facto os requisitos técnicos de segurança não estão abrangidos.

Concluindo, talvez seja melhor aguardar algum tempo até que surjam métodos seguros, ou até oficiais, para instalar o Windows 11 em hardware que, por enquanto, ainda não é compatível.

[Respondido por Hugo Cura]

Podem ajudar-me com as minhas muitas dúvidas e questões?

Viva Deuses do Olímpo da Informática, Salvadores do meu pc, saudações; Eu tenho vários " problemas " no meu portátil que ultimamente estão a pôr-me algo irritado; 1º - gostaria de mudar de forma definitiva a linguagem de portugues-brasileiro para o Portugês de Portugal na minha conta do Gmail. Quando inicio a conta vejo sempre que está em Português do Brasil após ter mudado para Português de Portugal . 2º - Actualizei o meu Sis. Op. correu bem, até tentei saber se seria um dos felizes contemplados da nova actualização que a Windows vai lançar, mas não, actualizei o que o pc me indicou, actualizei sem problemas, mas acontece que tenho andado a reparar que ha ficheiros word ,principalmente, que o pc me pergunta como pretendo abrir o ficheiro, é muito estranho tal estar a acontecer quando instalei o Windows defini tal operação. Será que esta ultima actualização veio baralhar o " pc " ou " alguém " entrou no meu computador? 3º - Uso o Bitdefender + a Firewall do Windows, por post publicado no site ou haverá melhor , gratuitamente, claro... Melhores cumprimentos Paulo Sérgio

Resposta:

Paulo,

1 - É possível que o Gmail esteja a obter o idioma a usar a partir de outras fontes, onde se pode incluir o idioma do browser em utilização, e o idioma definido na conta Google.

Assim, comece por se certificar que o idioma do browser está corretamente definido. Depois, para definir o idioma da conta Google, proceda da seguinte forma:

abra o endereço https://myaccount.google.com/ e faça login

vá a “Informações pessoais” e em “Preferências gerais para a Web”, defina o Idioma “Português (Portugal)”

2 - Sim, é possível que um update tenha restaurado as predefinições de aplicação de determinados tipos de ficheiros. Não é de estranhar que isso tenha acontecido.

Para definir as aplicações predefinidas deve:

no menu Iniciar, escrever “Aplicações predefinidas” e abrir

ir a “Definir predefinições por aplicação” e procurar por Word

escolher os tipos de ficheiro que entender, de acordo com a sua preferência

3 - Parece-me um ótimo conjunto, sendo que o mais importante é sempre a ação e consciência do utilizador, seja com que suite de segurança for.

Recomendo ainda que, esporadicamente, corra o AdwCleaner (do Malwarebytes) para fazer uma verificação adicional.

[Respondido por Hugo Cura]

Como posso reportar uma falha de segurança do Facebook?

Olá a todos. Como faço para entrar em contacto com o facebook, sem ser através dos métodos habituais que existem na página da rede social? Precisava de outro método, pois acredito que encontrei uma falha de segurança na rede social, o qual enviei uma mensagem para eles através das opções que existem na rede social, explicando passo a passo, com prints e com um vídeo a exemplificar. Mas queria saber se existe uma maneira de obter uma resposta da parte deles, digamos mais rápida. Obrigado e continuação de um ótimo trabalho! Miguel Oliveira

Resposta:

Miguel,

Por norma, as grandes empresas tecnológicas têm programas de caça aos bugs, onde os investigadores de segurança podem reportar as falhas que vão encontrando ao longo do tempo.

Estes, por norma, têm associadas recompensas, dependendo sempre de alguns fatores como ser uma nova falha ou o grau de severidade da mesma.

O caso do Facebook não é diferente e existe o Facebook Bug Bounty. Todas as caraterísticas e especificações deste programa podem ser consultadas na sua página oficial.

No que toca a reportar falhas encontradas, existe uma página específica onde pode denunciar uma vulnerabilidade de segurança. Esta página pode ser encontrada aqui.

[Respondido por Pedro Simões]

Como posso ter já o Android 12 no meu Xiaomi?

Bom dia Pplware, Vi que recentemente o Android 12 chegou e gostaria de saber como e quando o vou poder instalar no meu smartphone da Xiaomi. Podem explicar-me como posso ter acesso já a todas as novidades? Obrigado, Vanessa Campos

Resposta:

Vanessa,

O Android 12 ainda não está disponível para insatisfação, nem sequer nos smartphones da Google. A versão apresentada é a que está disponível no projeto open-source do Android e não pode ser ainda usado.

O que se está a passar é que os fabricantes vão agora usar esta e criar as suas próprias versões, adaptadas aos seus smartphones.

Para ter acesso deverá aguardar que a Xiaomi lance uma versão da MIUI que tenha já o Android 12.

Esta está já a ser preparada e em breve deverá ser lançada de forma global, dependendo depois do seu smartphone.

[Respondido por Pedro Simões]

Como posso garantir a privacidade nos backups do WhatsApp?

Pplware, estou preocupado com a segurança da minha conta do WhatsApp, por várias razões. Sei que o Facebook tem tratado de cifrar as comunicações entre os utilizadores e que, aparentemente, não consegue já ler o que é passado nas conversas. No entanto, e do que sei, há ainda um ponto de falha e que pode ser explorado. Falo dos backups que são feitos para a cloud e que passam em claro e são armazenados sem qualquer proteção ou cifra. Assim, pergunto como poderei contornar esta questão. Sei que poderia ir para outro serviço mais seguro, mas os meus contactos estão todos no WhatsApp. Obrigado João Martins

Resposta:

João,

O WhatsApp não é o que se possa considerar um exemplo de segurança e privacidade para os utilizadores e para as suas mensagens.

Quanto aos backups e à sua proteção, temos boas notícias e até uma possível solução que poderá usar a qualquer momento.

Está já em testes na versão beta do WhatsApp para Android a solução para cifrar os backups que são armazenados na cloud.

Esta será alargada a todas as plataformas e por isso poderá ser usada tanto no Google Cloud como no iCloud da Apple.

Quanto a uma solução mais simples, esta pode ser aplicada já. Falamos de cancelar o backup na cloud e manter apenas a cópia de segurança local no smartphone. Assim, tudo fica no smartphone e protegido.

[Respondido por Pedro Simões]

