O mercado dos smartphones não para. Todas as semanas há novos modelos e, de tempos a tempos, seja por que razão for, lá temos de trocar de smartphone. Acontece que, infelizmente, a ferramenta de restauro nativa do Android ainda tem algumas lacunas e há muitos dados que deixa ficar para trás… mas há solução.

Seja quais forem os tipos de dados que pretende transferir, incluindo do WhatsApp, ou mesmo para fazer um simples backup de rotina, o MobileTrans ajuda nessa tarefa.

A transferência integral de dados é útil por diversas razões. Seja por adquirir um novo smartphone Android, ou mesmo se for um anterior utilizador de iPhone, é imprescindível manter os contactos, os SMS, as conversas do WhatsApp e até mesmo as fotos e vídeos não sincronizados. Tudo isso são dados que queremos preservar e, assim, há que usar as melhores ferramentas para o fazer.

Nesse sentido, veja como transferir dados de Android para Android, ou mesmo de Android para iPhone.

As funcionalidades do MobileTrans

Com apenas alguns cliques, é possível concretizar diversas funcionalidades do MobileTrans. Assim, as funcionalidades principais resumem-se em:

Transferir dados do WhatsApp

Transferir dados do smartphone

Fazer backup

Restaurar backup

A ligação com o smartphone

Para que qualquer operação possa ser concretizada com sucesso, é imprescindível que o smartphone esteja bem configurado. Concretamente, a depuração USB deve estar ligada, bem como a opção para a instalação de aplicações via USB. Esta última opção é necessária para a instalação de uma ferramenta que conseguirá aceder a todos os conteúdos para que depois possa fazer a transferência de dados.

Assim que o smartphone é ligado, o MobileTrans analisa as permissões disponíveis e apresenta os passos necessários para que tudo funcione.

A facilidade de criar backups

Para criar um backup basta então escolher a opção correspondente. No passo seguinte, e após ligar o smartphone com as devidas permissões, apenas terá de selecionar o conteúdo que pretende incluir no backup.

Como transferir os dados do seu antigo smartphone

Para transferir dados do smartphone antigo para um novo smartphone, em qualquer altura, e assim terá também a possibilidade de selecionar o que pretende restaurar. Após fazer o backup, basta então escolher que pretende fazer um restauro a partir de um backup do MobileTrans, selecionar esse backup, e escolher o conteúdo.

Além dos backups e transferência de dados, poderá ainda transferir os dados do WhatsApp. É uma tarefa que pode assim ser feita entre quaisquer smartphones, tenham eles o Android ou o iOS.

Este software está atualmente disponível a preço de desconto, oferecendo assim um desconto de 40%. Basta utilizar o código de desconto SENMG2 e fazer o seu pedido.

O MobileTrans está disponível para Windows e macOS.