iOS 14 traz função para proteger a sua audição quando usa auscultadores

Depois de exploradas mais algumas novidades disponibilizadas no iOS 14, percebemos que a empresa dedicou uma boa parte do trabalho ao bem-estar e à saúde do utilizador. Assim, como temos acompanhado, a Apple tem adicionado ferramentas para proteção da audição. Nesse sentido, o iOS 14 traz agora um novo recuso que informa se a música que ouvimos está dentro do aceitável.

Ouvir música numa intensidade muito elevada pode prejudicar o ouvido interno e a audição. O novo sistema operativo mobile da Apple pode ajudar a acautelar este quadro clínico.

Conforme sabemos, ouvir música nos auscultadores com volume muito alto pode prejudicar a sua audição. Como um lembrete disso, o iOS 14 oferece um ícone opcional na Central de Controle para mostrar o quão alto a música está a ser reproduzida num par de AirPods ou de quaisquer outros auscultadores ligados naquele momento.

Conforme vemos nas indicações, a funcionalidade do novo sistema operativo mede a pressão do som até o decibel exato.

Poupar a sua audição com o iOS 14

Recorrendo à versão mais recente do iOS beta para programadores, podemos ter acesso a essa ferramenta. Assim, vamos a Definições, Central de Controlo e, dentro dessa área, ativamos o ícone Audição ativo.

O ícone agora na Central de Controlo apresenta um pequeno mostrador com a indicação do volume da música naquele momento. Se tocarmos nesse ícone, a informação aparecerá maior.

A versão expandida de ecrã, como podemos ver nas imagens em cima, mostra uma escala. O verde mostra o intervalo seguro, passando para o amarelo, acima dos 80 dB, os utilizadores entram num volume alto o suficiente para terem contenção no tempo de uso. Acima disto, é já estar a entrar no nível máximo de segurança.

Esta escala está alinhada pela recomendação da Organização Mundial da Saúde (ver documento .pdf) para níveis de som.

