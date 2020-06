Finalmente! Facebook vai alertar para conteúdos antigos…

Sim, vivemos numa era de fake news (notícias falsas) num momento onde a informação é crucial. No entanto, nem só as fake news são um problema… as próprias notícias verdadeiras também o podem ser caso sejam partilhadas ou lidas “fora do tempo”.

Para ajudar os utilizadores a perceber se os conteúdos são antigos, o Facebook vai lançar uma nova funcionalidade.

Facebook vai ajudar a não partilhar conteúdos antigos…

Está farto de avisar os seus amigos que estão a partilhar conteúdos que já estão “fora de validade”? Pois, pelo Facebook o que não faltam são informações desajustadas no tempo. Com a COVID-19 acentuou-se o problema e os utilizadores partilham tudo o que lhes aparece.

Atentos a tal problema, os responsáveis pelo Facebook revelaram que em breve será disponibilizada uma funcionalidade que vai alertar os utilizadores para a partilha de conteúdos antigos. O pop-up de notificação irá aparecer sempre que os utilizadores carregarem no botão Partilhar em artigos com mais de 90 dias. No entanto, cada ao utilizador decidir se partilha o artigo ou não.

Ainda não se sabe ao certo quando chegará tal funcionalidade aos utilizadores finais. No entanto, será certo que não irá circular tanto “lixo” de informação na rede social.

Leia também…