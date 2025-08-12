DIGI lança eSIM para novos e atuais clientes

No sentido de melhorar a sua operação, em Portugal, a empresa de telecomunicações DIGI anunciou o lançamento de um eSIM, uma solução 100% digital que representa uma alternativa mais prática e sustentável ao cartão SIM tradicional.

O eSIM é uma evolução do cartão SIM físico e está, a partir de hoje, disponível para novos e atuais clientes da empresa de telecomunicações.

Com esta inovação, a DIGI admite reforçar "o seu compromisso em oferecer soluções ajustadas às necessidades reais dos seus clientes, com foco na inovação, conveniência e sustentabilidade".

DIGI apresenta uma alternativa mais prática e amiga do ambiente

Esta tecnologia permite integrar o cartão diretamente no dispositivo móvel, sendo possível solicitar o eSIM através da App My DIGI (já disponível para Android e iOS). Com esta opção, mantêm-se todas as funcionalidades e vantagens dos tarifários móveis da empresa - sem precisar de um cartão físico.

Com o eSIM, segundo a DIGI, os clientes podem desfrutar dos tarifários móveis com "total liberdade, de forma simples, prática e amiga do ambiente".

