RugOne Xever 7: o smartphone com bateria amovível para aventuras outdoor (e não só)

Na IFA Berlim 2025, uma das feiras de tecnologia mais importantes do mundo, dedicada à eletrónica de consumo e à inovação digital, a Ulefone apresentou oficialmente a sua nova marca focada no setor outdoor: a RugOne.

O primeiro produto desta linha, a série Xever 7, é posicionado como o primeiro smartphone outdoor do mercado com bateria amovível, uma inovação pensada para garantir um funcionamento contínuo em ambientes profissionais e exigentes

Filosofia e visão da RugOne

A RugOne nasceu com o propósito de redefinir a tecnologia outdoor, dando prioridade à sustentabilidade, reparabilidade e durabilidade, sem sacrificar o design ou a experiência de utilização. A marca aproveita a experiência da Ulefone na produção e cadeia de fornecimento para oferecer produtos fiáveis, robustos e com baixo impacto ambiental. O seu nome combina "Rugged" (robusto) e "Top One", refletindo a aspiração de liderar o setor da mobilidade resistente

Xever 7 Series: Inovação em autonomia e sustentabilidade

A série Xever 7 introduz uma bateria amovível de 5550 mAh, que permite a sua substituição sem necessidade de desligar o dispositivo. Cada unidade inclui duas baterias e uma estação de carregamento dupla, o que facilita a operação contínua sem interrupções.

Esta proposta não só garante autonomia 24/7, como também se alinha com as novas diretivas europeias de ecodesign, promovendo a sustentabilidade e reduzindo o lixo eletrónico.

Características Técnicas:

Ecrã AMOLED de 6,67" e 120Hz otimizado para exteriores, garante fluidez e grande visibilidade em qualquer ambiente.

Sistema de câmaras avançado incorpora um sensor principal de 50 MP com OIS e EIS, além de uma câmara de infravermelhos de 64 MP com visão noturna.

Sensor térmico FLIR® Lepton® 3.5 disponível na versão Pro, concebido para detetar assinaturas térmicas em condições de baixa visibilidade

Conectividade eSIM facilita a gestão de múltiplos planos de dados e a utilização em viagens internacionais sem a necessidade de cartões físicos.



A combinação de bateria amovível, construção reforçada e tecnologia de ponta torna o RugOne num dispositivo especialmente indicado para profissionais em setores como a segurança, o resgate, a construção ou a indústria. A sua resistência à água, ao pó e a quedas torna-o fiável mesmo nas condições mais extremas, consolidando-o como uma ferramenta essencial para o trabalho de campo ou atividades outdoor prolongadas.

Disponibilidade em Portugal e Europa

O RugOne Xever 7 Series estará disponível em breve em Portugal e no resto da Europa, afirmando-se como uma solução inovadora, sustentável e robusta, projetada tanto para profissionais que exigem máxima fiabilidade no seu trabalho diário, como para utilizadores que procuram autonomia e resistência nas suas aventuras outdoor.