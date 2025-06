DIGI: veja como está a cobertura na sua zona

A romena DIGI continua a trilhar o seu caminho. Esperava-se que numa fase inicial a operadora agitasse bastante o mercado, mas tal não aconteceu. Recentemente foi atualizado o mapa de cobertura. Veja como está a cobertura na sua zona.

A DIGI é uma empresa de telecomunicações com raízes na Roménia que atua principalmente na Europa, oferecendo serviços de comunicações móveis, Internet e TV, com preços muito baratos. Exemplo disso, foram os preços e condições apresentadas no início da sua entrada no mercado português.

No entanto, a operadora tem sido alvo de algumas queixas, havendo vários clientes insatisfeitos. Tais situações deverão ser resolvidas com o tempo, até porque a empresa está a trabalhar nesse sentido.

De acordo com a informação disponível na página que apresenta a cobertura, é referido que a empresa trabalha diariamente para aumentar a cobertura da rede móvel e fornecer serviços de qualidade a preços justos.

DIGI: Velocidades 4G e 5G

Velocidade 4G : até 75 Mbps de download e 15 Mbps de upload - limite de velocidade de acesso de 200 GB

: até 75 Mbps de download e 15 Mbps de upload - limite de velocidade de acesso de 200 GB Velocidade 5G: até 160 Mbps de download e 10 Mbps de upload - limite de velocidade de acesso de 200 GB

As velocidades reduzem após o fim do tráfego, incluindo 1 Mbps de download e 512 Kbps de upload

O mapa da cobertura da DIGI pode ser consultado aqui.