WhatsApp volta a melhorar a interface para ser ainda mais simples de usar

A procura pela interface perfeita tem sido um dos objetivos do WhatsApp. O serviço da Meta está agora a testar indicadores azuis de leitura em todos os tópicos de conversa personalizados nas apps para smartphones, procurando unificar a experiência e melhorar a clareza das mensagens lidas.

O WhatsApp tem como objetivo unificar a experiência de leitura de mensagens dentro da aplicação. Tem nesta ideia a intenção de disponibilizar recibos de leitura azuis em todos os tópicos de conversas em dispositivos móveis.

Como se sabe, até agora a aplicação permitia aos utilizadores personalizar as suas conversas com diferentes temas e cores. No entanto, havia um pormenor confuso e que levou a várias queixas dos utilizadores. Falamos das confirmações de leitura nem sempre eram azuis.

Em alguns temas, o WhatsApp optou por exibir o duplo visto em branco para garantir contraste com o fundo. A alteração teve como objetivo melhorar a acessibilidade visual, garantindo que estes cheques se destacassem do fundo.

No entanto, os utilizadores tinham dificuldade em distinguir entre a marca de verificação cinzenta de uma mensagem entregue e a marca de verificação branca de uma mensagem lida, uma vez que a diferença era muito subtil. Em resposta às queixas, o WhatsApp decidiu voltar ao seu clássico selo azul nestes temas personalizados.

Esta alteração não afeta a personalização estética dos temas, mas melhora a clareza do sistema de confirmação de leitura. Assim, com este regresso ao contraste de cinzento e azul, será mais fácil para os utilizadores identificarem rapidamente se a sua mensagem foi lida.

Por enquanto, esta funcionalidade está apenas disponível para um pequeno grupo de utilizadores beta, mas se tudo correr bem, deverá ser lançada para todos nas próximas semanas. Espera-se que em beve seja uma novidade massificada por todos e que devolva algo a que os utilizadores se habituaram, uma forma simples de ver quem leu as mensagens enviadas.