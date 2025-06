Fibra da Vodafone já chega a 5 milhões de casas em Portugal

A oferta da Vodafone sobre fibra de última geração, que combina serviços de internet, televisão e voz de elevada qualidade, já se encontra disponível em 5 milhões de casas e empresas em Portugal - cerca de 80% do universo total.

De acordo com Luís Lopes, CEO da Vodafone Portugal, "chegar a 5 milhões de casas e empresas com o nosso serviço de fibra atesta uma vez mais o empenho da Vodafone na transição digital do País, reflexo de uma aposta contínua com mais de 30 anos. Desta forma, não só facilitamos o acesso das famílias a conhecimento, conteúdos e serviços diferenciados, como contribuímos para reforçar a competitividade das empresas, ao potenciar o seu recurso a ferramentas tecnológicas para tornar os seus negócios mais eficientes e robustos”.

Distinções e inovação da fibra da Vodafone

A fibra da Vodafone – que recentemente foi considerada a melhor do País pela Umlaut em velocidade de download, latência e estabilidade – permite aceder à melhor experiência de televisão.

Reflexo da forte aposta nesta área, têm sido disponibilizados equipamentos únicos no mercado (como a box Vodafone Tv Play, a primeira a combinar som imersivo e assistente virtual), a integração nativa e exclusiva das principais plataformas de streaming – Amazon Prime Video, Max e Disney+ -, funcionalidades únicas como o Smart Replay, além do acesso a 170 canais e à subscrição de canais premium.

Além disso, a rede fixa da Vodafone suportou o lançamento comercial do primeiro smart router Wi-Fi 7 do País, permitindo ainda a combinação com serviços únicos como o Fiber to The Room – que leva velocidade máxima a todas as divisões da casa, com fibra transparente - e a disponibilização de velocidades ultrarrápidas de 10Gbps, já entregues nos centros urbanos de Lisboa e Porto.

A estratégia de expansão na fibra tem-se refletido no aumento continuado do número de clientes do seu serviço fixo, que já supera 1 milhão.