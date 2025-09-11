Posso usar o telemóvel no carro quando estiver parado num semáforo?

O smartphone é hoje um equipamento de extrema utilidade e, por isso, é normal que se use em todos os momentos. No entanto, enquanto conduz, o telemóvel deve estar simplesmente arrumado ou a servir de aparelho de navegação. Será que pode usar o telemóvel no carro quando estiver parado num semáforo?

Com o ritmo acelerado do dia a dia, muitos condutores aproveitam qualquer paragem para espreitar o telemóvel. Seja para responder a uma mensagem, atender uma chamada ou simplesmente verificar notificações, a tentação é grande, sobretudo quando o carro está parado num semáforo. Mas, afinal, será permitido?

De acordo com o Código da Estrada, é proibido utilizar o telemóvel durante a condução sempre que seja necessário segurá-lo ou manuseá-lo com as mãos. A lei não distingue se o veículo está em movimento ou temporariamente imobilizado em contexto de trânsito, seja num semáforo, num cruzamento ou numa fila de engarrafamento.

O uso de telemóvel só é permitido em alta voz ou mãos livres, desde que o condutor tenha sempre as mãos livres para manobrar.

Quais são as consequências de usar o telemóvel parado num semáforo?

De acordo com uma publicação da Polícia de Segurança Pública, quem for apanhado a usar o telemóvel no carro incorre numa contraordenação grave. As sanções aplicáveis são:

Coima entre 250 € e 1.250 €;

entre 250 € e 1.250 €; Subtração de 3 pontos na carta de condução;

de 3 pontos na carta de condução; Inibição de conduzir de 1 a 12 meses.

Embora seja comum pensar que “parado não conta”, a verdade é que o uso do telemóvel no semáforo é ilegal, pois parado não é estacionado.