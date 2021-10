A Google não tem feito qualquer segredo sobre o Pixel 6 e tudo o que este novo smartphone vai trazer. O evento está prometido para o dia 19 de outubro, mas as informações não deixam de chegar aos utilizadores, nem sempre de forma oficial.

De todas as informações que têm surgido, uma vem mostrar tudo o que há para saber sobre este smartphone. O mais interessante e importante vem do campo das atualizações. A Google promete uma verdadeira revolução no Android, dando que mais nenhum fabricante oferece.

Não param as fugas de informação do Pixel 6

O Pixel 6 da Google promete mudar muito os conceito que existem sobre os smartphones. A gigante da Google quer criar uma verdadeira revolução, desde a criação do seu novo chip até a uma mudança completa no campo do software.

Tem havido muita fuga de informação e até a apresentação do por parte da Google, sabendo-se já muito sobre o que este smartphone vai trazer. Estess pequenos teasers têm funcionado muito bem e todos querem saber mais sobre estes novos smartphones.

5 anos de atualizações de segurança Android

A mais recente fuga de informação sobre este smartphone veio mostrar tudo o que faltava saber sobre esta excelente máquina. Criada para ser a base do que o Android oferece, este smartphone tem a responsabilidade de mostrar o que o sistema da Google é capaz de fazer.

Algo que esta informação agora encontrada mostrou é importante para o Android, uma vez que estabelece novos padrões para as atualizações. O Pixel 6 terá, do que pode ser visto "pelo menos 5 anos de atualizações de segurança". Assim, este smartphone estará protegido até 2026.

A Google volta a criar um marco do seu ecossistema

Com este novo limite, a Google ultrapassa marcas como a Samsung ou a OPPO, que recentemente assumiram o compromisso de dar 4 anos de atualizações. A grande dúvida fica mesmo no número de novas versões do Android que vão ser oferecidas. Especula-se que possam vir a ser 4 anos, o que corresponde a 4 novas versões.

Com esta mudança, que é por demais positiva, a Google consegue criar uma proposta que ombreia diretamente com o ecossistema Apple. Fica também no topo do que é a garantia de proteção no universo dos smartphones, assumindo diretamente a segurança destes, através das atualizações do Android.