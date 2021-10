ONIS, um jogo sobre um tesouro nacional: azulejos portugueses

Uma das riquezas nacionais desde tempos imemórios, são os azulejos portugueses que, trabalhados à mão têm contado grande parte da nossa história nacional ao longo dos séculos.

De forma a homenagear toda a sua riqueza cultural, os estúdios indie portugueses Primis Games, decidiram desenvolver ONIS. Venham conhecer o jogo.

Hoje em dia, as novas gerações pouco valor ou interesse dão aos azulejos portugueses que, embelezando muitos dos edifícios históricos de Portugal, são considerados como uma das riquezas nacionais.

Grande parte dos grandes trabalhos em azulejo que podemos ver em edifícios e patrimónios históricos são autênticos meios de comunicação, condensando a história e a memória desses lugares e dos seus habitantes e seus feitos.

ONIS é um jogo que se encontra em desenvolvimento pelos estúdios indie nacionais, Primis Games e tenta, de uma forma bastante interessante, homenagear este valor da cultura e património nacional.

ONIS é um jogo de estratégia por turnos, baseado na cultura portuguesa, desde os azulejos por onde se caminha às personagens dos tempos dos descobrimentos, tudo se combina para criar este fantástico mundo onde decorre a ação do jogo.

A mecânica do jogo decorre num pequeno mundo cúbico de água salgada onde assentam azulejos. Esses azulejos formam o caminho para os nossos exploradores se aventurarem e partirem à conquista.

O jogador terá liberdade para criar o seu próprio caminho e para tal, poderá remover ou repor azulejos. Isso fará com que novos caminhos surjam, ou outros deixem de existir, mas, atenção, pois no jogo existem adversários que com não convém deizar aproximar-se em demasia.

O jogo poderá ser jogador até 6 jogadores, cada um com a sua base e uma coroa que não podem ser deixadas sozinhas ou capturadas pelos adversários.

ONIS encontra-se a ser desenvolvido para a PlayStation 5, Nintendo Switch e PC, ainda sem uma data de lançamento concreta.