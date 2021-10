Twitter vai começar a alertar os utilizadores sobre o próprio Twitter

Sendo o Twitter um espaço que reúne milhões de utilizadores, bem como poderá reunir cada uma das suas opiniões, as discussões por lá podem tornar-se intensas. Nesse sentido, a rede social começou a testar uma nova funcionalidade para Android e iOS.

Essa nova funcionalidade consiste em avisos que aparecerão abaixo de certos tweets e avisarão os utilizadores da intensidade da conversa antes de eles se juntarem.

O Twitter funciona, desde a sua criação em 2006, como uma plataforma de troca de ideias. Então, enquanto se navega na rede social, é muito comum passar por discussões e debates. Por vezes, podem estar já acesas e intensos e, um utilizador que tenha chegado há pouco tempo, poderá não se aperceber.

Então, ciente deste problema e do rumo que as conversas na rede social podem muitas vezes tomar, o Twitter começou a testar, de forma limitada, novos avisos. De acordo com um exemplo fornecido pela empresa, estes aparecerão abaixo de certos tweets e alertarão o utilizador que acaba de chegar sobre a intensidade da conversa, bem como outros aspetos que contribuem para uma debate saudável. O objetivo é que este pondere se quer, efetivamente, juntar-se.

Alguma vez quis saber a energia de uma conversa antes de se juntar?

Perguntou o Twitter numa publicação onde anunciava o teste, seguindo-se o anúncio dos avisos para o Android e iOS.

Depois de questionado pelo Mashable, o Twitter revelou que o aviso usado como exemplo para anunciar a funcionalidade é o único a ser testado, atualmente. Contudo, prevê-se que, como esse, surjam outros semelhantes.

Este teste parece ser o mais recente esforço do Twitter para tornar a plataforma mais saudável. Isto, porque, conforme mencionado, a plataforma reúne muitas ideias e opiniões diferentes, pelo que a sua discussão pode tornar-se agressiva.