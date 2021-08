Twitter poderá deixar que os utilizadores denunciem publicações por desinformação

As empresas responsáveis pelas redes sociais estão a remar, arduamente, contra a maré da desinformação. Embora seja um trabalho complicado, as plataformas têm tentado implementar medidas que impeçam a disseminação de desinformação. Depois de uma parceria com a Reuters e a Associated Press, o Twitter vai envolver os utilizadores no processo.

A rede social está a testar uma nova funcionalidade que dará aos utilizadores a capacidade de denunciar conteúdos falsos.

Embora trabalhem nesse sentido, as redes sociais são, frequentemente, apontadas como um espaço onde a desinformação se dissemina muito facilmente. Afinal, são plataformas que contam com milhões de pessoas e, conforme temos acompanhado, não é fácil moderar tudo o que por lá se vai dizendo.

Durante a pandemia, o problema agravou-se, tornando-se muito mais evidente a necessidade de as empresas responsáveis pelas redes sociais intervirem no sentido de impedir que as informações falsas circulassem.

Nesse sentido, o Twitter revelou, no início deste mês, que iria unir-se à Reuters e à Associated Press, para começar a combater a desinformação. Agora, anunciou que vai envolver também os utilizadores no processo de deteção dos conteúdos falsos ou enganosos.

O Twitter está a testar uma nova funcionalidade que permitirá aos utilizadores denunciarem qualquer conteúdo que considerem falso. Embora permita, atualmente, que os utilizadores denunciem publicações, o pop-up que surge para que justifiquem a denúncia não inclui motivos de desinformação. Portanto, ser-lhe-á acrescentada a opção “é enganoso”.

Conforme adiantado, o Twitter, ainda está a “avaliar se esta é uma abordagem eficaz” e, por isso, estão a “começar em pequena escala”. Assim sendo, a partir desta semana, a funcionalidade estará disponível para alguns utilizadores na Austrália, Coreia do Sul e Estados Unidos.

Podemos não tomar medidas e não podemos responder a cada relatório da experiência, mas a sua contribuição ajudar-nos-á a identificar tendências para que possamos melhorar a velocidade e a escala do nosso trabalho sobre a desinformação.

Apesar de as redes sociais não serem consideradas responsáveis pelas publicações dos utilizadores, têm sido altamente pressionadas para moderar o conteúdo e controlar a desinformação, pelo bem público.