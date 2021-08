Utilizador encontra luva de dedo debaixo do adesivo térmico da sua RTX 3090

São cada vez mais frequentes as histórias verdadeiramente insólitas ligadas ao mundo tecnológico. A situação que relatamos hoje é a de um utilizador que descobriu uma luva de dedo por debaixo do adesivo térmico da sua placa gráfica Nvidia GeForce RTX 3090 Founders Edition.

A descoberta foi de tal forma inesperada e caricata, que o utilizador fez mesmo questão de a partilhar com a comunidade online.

Tal como outros setores, também o mundo tecnológico conta com situações estranhas que são depois conhecidas através da sua partilha na Internet pelos visados. Muitas destas histórias são divertidas, fazendo-nos rir do sucedido, mas outras são bastante estranhas e até assustadoras.

Homem encontra luva de dedo no adesivo térmico da RTX 3090

A história que hoje aqui divulgámos é, no mínimo, caricata. Um utilizador do Reddit designado antonyjeweet partilhou na plataforma que descobriu uma luva de dedo por debaixo do adesivo térmico da sua placa gráfica GeForce RTX 3090 Founders Edition da Nvidia.

O jogador teve que abrir a sua GPU para trocar o adesivo térmico, uma vez que o equipamento apresentava um sobreaquecimento de 110º C nas memórias que ainda não tinham muito uso. No entanto, tal não foi a sua surpresa quando descobriu que por debaixo das peças se encontrava aquilo que, à primeira vista, parecia um preservativo.

No entanto, depois de uma análise mais cuidada, o utilizador percebeu que o objeto intruso se tratava de uma luva de dedo. E depois da troca dos adesivos térmicos, e da retirada da pequena luva, a sua placa gráfica RTX 3090 não passa dos 85º C, sendo que o núcleo atinge uma média de 65º C.

Antony contactou a Nvidia e foi informado pela fabricante que havia perdido a garantia do equipamento. No entanto, depois de ser confrontada com a insólita imagem, a empresa reconheceu o erro e a garantia da GPU foi reposta.