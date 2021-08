Robô marítimo ajudará a encontrar materiais para baterias de VE

À medida que o mundo caminha para a eletrificação total, há um grande desafio que ainda não está resolvido. As baterias dos veículos elétricos (VE) utilizam metais raros que são extraídos de formas altamente não sustentáveis.

Uma empresa utilizará um robô para apanhar pedras ricas em metal do fundo do mar com o mínimo de danos para o ambiente.

Uma empresa com sede em Vancouver quer mudar estas formas altamente não sustentáveis utilizando o seu robô inovador. Este pode realmente pôr um ponto final no esforço necessário para eletrificar os transportes.

Como fontes de energia para veículos elétricos, as baterias precisam de ser fornecidas em muita quantidade. Para além de terem que manter quantidades elevadas de carga, devem ser leves e carregar o mais rapidamente possível.

Uma evolução necessária para os VE e para o mundo

As baterias da geração anterior, tais como as feitas de chumbo, não cumprem estes critérios e a maior parte do desenvolvimento das baterias tem-se concentrado nas baterias de iões de lítio. Para além do lítio, precisam também de outros elementos raros como o níquel, o cobalto e o manganês que são atualmente obtidos através da sua extração do solo.

Enquanto os cientistas pesquisam métodos alternativos para alimentar estas baterias, a pressão para mudar para modos de transporte que gerem menos carbono é maior do que nunca. A Metals Company afirma ter encontrado uma alternativa à extração destes elementos e que está a alguns milhares de metros debaixo de água.

No Oceano Pacífico, a 800 km do largo da costa do Havai, a zona Clarion Clipperton alberga os maiores depósitos de nódulos polimetálicos. Formados ao longo de milhões de anos, estes depósitos contêm grandes quantidades de hidróxido de ferro e manganês juntamente com cobre, níquel e cobalto.

De acordo com as estimativas da empresa Metals, estes depósitos poderiam ajudar a alimentar 280 milhões de VE, correspondendo a um quarto das necessidades globais.

O robô marítimo que poderá fazer a diferença

Em vez de utilizar meios tradicionais como a decapagem ou escavação para aceder a estes minerais, a empresa quer utilizar um robô aspirador gigante que irá simplesmente apanhar estas rochas, com o mínimo de danos no fundo do mar. O robô irá bombear estas rochas para o veículo de apoio à produção que flutuará na superfície.

Fonte: the metals company.

Segundo a empresa, o processamento das rochas será feito em instalações off-shore. A primeira versão da geração do robô está atualmente a ser construída e será submetida a testes no próximo ano.