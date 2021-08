Twitter estabelece parceria com a Reuters e a AP para detetar desinformação

As redes sociais têm tentado combater a desinformação nas suas plataformas e, embora já existisse antes, com a pandemia, a disseminação atingiu uma dimensão ainda mais preocupante. Por isso, as tentativas têm sido muitas, bem como os métodos utilizados para a impedir. Agora, o Twitter estabeleceu uma parceria que surge no sentido de controlar a desinformação.

À luta contra a desinformação, juntam-se, ao Twitter, a Reuters e a Associated Press (AP).

Conforme já aqui exploramos várias vezes, as redes sociais, por agregarem um (quase) infindável número de utilizadores, são espaços propícios à disseminação de informação, seja ela verdadeira, ou falsa. Aparentemente, os algoritmos desenvolvidos pelas empresas responsáveis não são suficientes e, por isso, as plataformas têm de desbravar outros caminhos.

No caso do Twitter, o caminho incluirá uma parceria com dois órgãos de comunicação – Reuters e AP – que ajudarão a rede social a garantir contexto necessário à compreensão dos tweets. Embora não vá resolver todo o problema, serão mais duas ajudas garantidas.

Num artigo publicado recentemente, a equipa do Twitter anuncia que, pela primeira vez, irá colaborar com as duas organizações noticiosas separadamente. Esta parceira servirá para que ambas forneçam, rapidamente, um contexto credível aos tweets, eliminando, espera-se, a desinformação antes que ela se dissemine.

Estamos empenhados em assegurar que quando as pessoas vêm ao Twitter para ver o que está a acontecer, são capazes de encontrar facilmente informação fiável. O Twitter será capaz de expandir a escala e aumentar a velocidade dos esforços para fornecer um contexto atempado e autoritário através da vasta gama de tópicos e conversas globais que acontecem na plataforma todos os dias.

Lê-se no artigo.

Inicialmente, as colaborações centrar-se-ão em conteúdos em inglês, mas a plataforma espera, eventualmente, expandi-la para outros idiomas.

Parceria do Twitter com a Reuters e a AP pretende contextualizar os utilizadores

A equipa responsável por esta parceria é já responsável pela contextualização de tweets e dos tópicos que se tornam tendência. Ou seja, garante que o utilizador dispõe de informação credível, no topo das pesquisas, adiciona etiquetas de aviso em mensagens enganosas e garante informação fidedigna, com ligações para meios de comunicação, por exemplo, durante eventos importantes e determinantes.

Estamos entusiasmados por estabelecer uma parceria com o Twitter para aproveitar a nossa profunda experiência global e local para servir a conversa pública com informação fiável.

Disse Hazel Baker, da Reuters, numa declaração.

Apesar do trabalho que já é desenvolvido, o Twitter afirma que a parceria com a Reuters e a AP ajudará a plataforma a aumentar a sua eficiência. Assim, representarão um rápido fornecimento de recursos credíveis, logo que os tópicos populares surjam, mas antes de se tornarem virais.

A AP tem uma longa história de trabalho em estreita colaboração com o Twitter, juntamente com outras plataformas, para expandir o alcance do jornalismo factual. Este trabalho é fulcral para a nossa missão.

Disse Tom Januszewski, da AP.

