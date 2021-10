Não se esperavam novidades da OnePlus para o final do ano, se bem que já havia alguns rumores. A mais recorrente destas fugas de informação focava-se num novo smartphone, que se sabe ser o OnePlus 9RT.

Este esteve dado como certo e até como sendo apenas uma ideia, mas toda a verdade foi revelada agora. O OnePlus 9RT é real e vai mesmo ser lançado. Não vem sozinho e chega muito em breve ao mercado.

O final do ano de 2021 para a OPPO tem sido de muita incerteza. As novidades não foram muitas e o esperado 9T acabou por não surgir, havendo uma confirmação da marca, mas não uma justificação para esta tomada de posição face a este clássico.

Havia também a dúvida de uma possível novidade a caminho, mas que demorava a ser uma realidade ou sequer uma confirmação. Esse momento aconteceu agora, com a marca a partilhar uma novidade na rede social Weibo. O OnePlus 9RT vai ser conhecido já no dia 13 de outubro.

Não foi revelada qualquer informação adicional sobre o OnePlus 9RT, nomeadamente as suas especificações. Estas ficaram guardadas para o dia 13 de outubro, onde tudo será conhecido. Ainda assim, espera-se que tenham um SoC Snapdragon 888, ecrã de 120Hz e 3 câmaras fotográficas, com uma delas de 50 MP.

Do que se sabe, este smartphone não vai chegar sozinho, tendo a OnePlus tem mais uma surpresa para o dia 13 de outubro. Falamos dos headphones Buds Z2, que são a renovação do modelo de sucesso do ano passado.

Mesmo com uma renovação do design destes headphones, que é facilmente visível, há alguns elementos que vão ser mantidos nesta nova proposta. Falamos da caixa de transporte e carregamento e das ponta de silicone.

Estas são as 2 novidades que a OnePlus tem para apresentar já na próxima semana. O 9RT é a mais interessante, até porque a marca tinha dado indicações claras que este ano não lançaria nenhum modelo desta linha. Resta esperar para saber o que está guardado para este novo modelo de smartphone.