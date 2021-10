Intel Core i9-12900K tem um desempenho superior ao Ryzen 9 5950X da AMD

A Intel está a jogar todos os seus trunfos na produção dos seus novos processadores Alder Lake. As notícias, oficiais ou leaks, são bastante promissoras e aguçam o interesse dos consumidores nestes CPUs.

O modelo topo de gama é, obviamente, o que se destaca e que desperta maior curiosidade. Dados recentemente divulgados mostram agora que o Intel Core i9-12900K tem um desempenho superior ao Ryzen 9 5950X da rival AMD.

Não foi à toa que a Intel, mais propriamente o CEO Pat Gelsinger, deixou o alerta que a liderança da AMD iria terminar com o lançamento dos seus novos processadores Alder Lake e Sapphire Rapids. As expetativas em volta dos novos CPUs da empresa norte-americana são bastante altas e recentemente ficámos a conhecer a primeira imagem oficial de um modelo desta linha.

Leaks revelados há alguns meses mostram que os novos processadores Intel podem muito bem colocar os da AMD a um canto. E agora há mais informações nesse sentido.

Intel Core i9-12900K tem desempenho superior ao AMD Ryzen 9 5950X

Mais alguns leaks sobre o poder do CPU modelo topo de gama Intel Core i9-12900K foram agora divulgados. Desta vez, o modelo usado é uma "Amostra de Qualidade", que oferece um maior desempenho e estabilidade em comparação às "Amostras de Engenharia" de fases anteriores de produção.

Assim, este processador foi testado num sistema com uma motherboard Intel B660 com DDR4 @ 3600 MHz de RAM no modo Gear 1, e com o novo sistema operativo Windows 11.

Os primeiros benchmarks de um CPU neste estado de produção foram feitos no CPU-Z, com um desempenho de núcleo único de 827 pontos. Como comparação, o Core i9-11900K consegue 682 pontos, enquanto o Ryzen 9 5900X e o Ryzen 9 5950X oferecem 648 e 647 pontos, respetivamente.

Já se o assunto for o desempenho multicore, o Core i9-12900K consegue 11.456 pontos, quase o mesmo que os 11.856 pontos do AMD Ryzen 9 5950X. O Intel Core i9-11900K, por sua vez, atingiu os 6.563 pontos.

Foi também revelado o benchmark no sistema Cinebech R20. Num desempenho de núcleo único, o CPU Alder Lake topo de gama consegue 768 pontos e 10.545 pontos em multicore Já o processador da rival consegue 650/10480 pontos respetivamente.

Por fim, no teste AIDA64, com todos os núcleos de alto desempenho a 4,90 GHz e os de baixo consumo a 3,70 GHz, levaram o processador a atingir um consumo de energia de até 257,09W com uma temperatura de até 108ºC no ponto mais quente. No entanto é indicado que com um arrefecimento líquido de médio-longo alcance, este valor pode ser reduzido para 90ºC.