As muitas publicações que encontramos no Instagram mostram lugares que, na maioria dos casos, são excelentes para fotografias. Estes são muitas vezes locais conhecidos, mas noutros casos são pérolas que nem todos sabem que existem.

Para quem precisa de alguma ajuda para as novas fotografias o Instagram tem uma surpresa. Presente na sua app está uma ajuda essencial para encontrar os melhores lugares para as suas fotografias. Veja como encontrar esses locais.

Sendo uma rede social que vive da imagem e das fotografias publicadas, o Instagram tem as ferramentas essenciais para os utilizadores. Claro que se conhecem os filtros e outras opções associadas à edição de fotografias, mas há mais a descobrir.

Uma destas ferramentas permite aos utilizadores encontrar os lugares com maior impacto no Instagram, próximos da sua localização. Assim, e de forma simples, encontram onde tirar as melhores fotografias para depois serem publicadas e partilhadas com os seguidores.

Para encontrar esta opção precisam de escolher a opção de pesquisa na barra inferior da app do Instagram. Aqui têm a lista das partilhas principais, mas no canto superior encontram um mapa. Ao escolher têm de imediato acesso à lista de lugares com maior número de partilhas.

Podem de imediato aplicar filtros de pesquisa, escolhendo o tipo de lugar pretendido. Podem também abrir a lista e ver todos os locais que foram encontrados próximos da localização do utilizador. Basta fazer um swipe para ver esta lista.

Qualquer um dos locais presentes pode ser escolhido e aí dentro podem ver os locais principais e os mais recentes. Cada um destes pode depois ser explorado para ver os lugares que os utilizadores do Instagram partilharam.

Usem esta funcionalidade bem simples para conseguir encontrar os melhores lugares para as muitas fotografias que querem partilhar no Instagram. Com um mapa bem acessível vêm rapidamente as redondezas e onde podem começar a publicar nesta rede social.