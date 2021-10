Intel mostra oficialmente a primeira imagem de um processador Alder Lake

É com muita expetativa que os utilizadores aguardam pela chegada dos novos processadores da linha Alder Lake da Intel. Mas enquanto não podem ainda ter um exemplar de forma oficial, há já consumidores a adquirir um destes CPUs no mercado negro.

No entanto, já não vale a pena entrar em aventuras para conhecer de perto este produto. O vice-presidente executivo e diretor-geral do setor Client Computing Group da Intel mostrou agora a primeira imagem oficial do processador Alder Lake.

Revelada a primeira imagem oficial de um CPU ALder Lake

Finalmente, depois de vários leaks, conseguimos ter acesso à primeira imagem oficial de um processador da nova linha da 12º geração Alder Lake da Intel. A fotografia foi partilhada por Gregory M. Bryant, vice-presidente executivo e diretor-geral do setor Client Computing Group da Intel, na sua conta da rede social Twitter.

Ao olharmos para a imagem, verificamos que o aspeto encaixa no de outras imagens não oficiais já anteriormente reveladas. Mas o facto de vir de uma fonte oficial da fabricante norte-americana torna tudo mais interessante. Portanto, pela fotografia, verifica-se que a Intel já está na fase de fabrico em massa da versão final deste processador para posteriores análises e venda.

O anúncio oficial destes CPUs está agendado para o próximo dia 28 de outubro. No entanto apenas a 4 de novembro começarão a ser revelados os primeiros testes e as primeiras unidades chegarão às mãos dos consumidores.

Intel Core i9-12900K, i7-12700K e i5-12600K

De acordo com as informações reveladas pela Amazon holandesa, o processador Intel Core i9-12900K contará com 16 núcleos (8+8) e 24 threads. Os 8 núcleos de alto desempenho vão trabalhar a 5,00 GHz e a frequência turbo de até 2 núcleos será de 5,30 GHz. Já os 8 núcleos de eficiência energética vão operar a 3,80 GHz e, no máximo, 4 deles vão atingir 3,90 GHz. O processador topo de gama conta com 30 MB de cache L3, o consumo máximo será de 228 W e o TDP de 125 W.

Por sua vez o i7-12700K é referido como tendo 12 núcleos e 20 threads. Os 8 núcleos de alto desempenho vão trabalhar a 4,7 GHz e em turbo 1 a 2 núcleos atingem 5,00 GHz. Dos restantes núcleos, 4 vão operar a 3,60 GHz, entre eles 1 a 2 conseguirão um turbo de 3,8 GHz. Terá 25 MB de cache L3.

Finalmente o i5-12600K contará com 10 núcleos e 16 threads. Dos núcleos, 6 de alto desempenho vão conseguir 4,50 GHz, com 1 a 2 a conseguir 4,90 GHz em turbo. Já os restantes 4 núcleos atingirão 3,40 GHz, com 1-2 a 3,60 GHz em turbo. O cache será de 20 MB L3.

