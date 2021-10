MrPiracy: O site que disponibilizava conteúdos ilegais acabou

É o fim do site MrPiracy! Os responsáveis pelo projeto anunciaram o encerramento do portal que disponibilizava conteúdos ilegais de filmes, séries e documentários. Segundo o que é referido, o encerramento do site deveu-se a motivos pessoais, mas parece que já existem alternativas em curso.

O MrPiracy era um projeto com 5 anos e um dos sites mais visitados pelos utilizadores portugueses.

Mensagem do fim do site MrPiracy revela alternativa...

Quem aceder ao site MrPiracy vai apenas receber uma mensagem que anuncia o fim do projeto.

Por motivos pessoais teremos de abandonar o projeto, este projeto espectacular com mais de 5 anos, que acreditamos que deixou uma alegria enorme em muitas pessoas.

É ainda referido que "foram 5 anos de luta, persistência, muitos sorrisos e muitas lágrimas, horas de trabalho, dias de trabalho", e que o intuito era "fornecer aos Portugueses (e outros), mas principalmente aos Portugueses todo o conteúdo de forma gratuita, com qualidade e velocidade, que se espera em um serviço de Alta Qualidade".

No entanto, os responsáveis pelo projeto deixam a sugestão para um novo site que, segundo eles, será uma alternativa:

Mas não queremos deixar ninguém sem serviço, por isso iremos fornecer todo o nosso conteúdo a um outro site, Pobre.TV, para assim terem uma alternativa de alta qualidade. Ao realizar o registo no Pobre.TV terá a opção de importar conta (Os seus dados estão protegidos, apenas será enviado o email, período de doação e dados relacionados com filmes, séries e animes) mantendo assim a informação que tinha no MrPiracy.

O site MrPiracy estava no TOP 10 dos mais vistos em Portugal, apesar do seu conteúdo ser ilegal. Mais nenhuma informação é indicada, sendo que é também referido que caso apareça algum domínio com nome idêntico não será da autoria dos atuais responsáveis. De referir que, desde meados de agosto, que o serviço tem vindo a apresentar problemas, tendo os últimos sido solucionados há apenas dois dias.