Investigação ao preços do combustíveis? Governo admite limitar margens

O Governo português admite, pela primeira vez, recorrer à limitação temporária das margens de comercialização dos combustíveis caso sejam identificadas distorções significativas no mercado.

Segundo informações hoje avançadas, a ministra do Ambiente e Energia solicitou à Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) uma análise detalhada ao processo de formação dos preços dos combustíveis em Portugal.

O regulador dispõe de um prazo de 20 dias úteis para avaliar se existem práticas que possam justificar a diferença entre a rapidez com que os preços aumentam e a lentidão com que descem quando o custo do petróleo diminui.

Limitação das margens dos combustíveis pode ser uma medida excecional

Caso a investigação conclua que existem distorções relevantes ou margens excessivas no mercado, o Executivo admite recorrer a um mecanismo de limitação temporária das margens de comercialização.

Esta possibilidade representa uma mudança significativa na posição do Governo, que até agora tinha evitado qualquer intervenção direta sobre as margens praticadas pelos operadores do setor.

A medida teria um caráter excecional e dependerá das conclusões da investigação conduzida pela ERSE.

Como são definidos os preços dos combustíveis?

O preço pago pelos consumidores resulta de vários fatores, incluindo:

Cotação internacional do petróleo e dos produtos refinados;

Custos de transporte e logística;

Incorporação obrigatória de biocombustíveis;

Impostos (ISP e IVA);

Margens de distribuição e comercialização.

A ENSE publica diariamente preços de referência, que excluem precisamente as componentes de retalho, como as margens comerciais e o IVA, permitindo comparar a evolução dos custos de base com os preços praticados nos postos de abastecimento.