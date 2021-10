Tem este smartphone Samsung? Acabaram-se as atualizações

A Samsung garante aos seus smartphones uma longevidade de atualizações de segurança relativamente grande, quando comparado com alguma da concorrência, garantindo a sua utilização durante mais tempo.

Ao longo dos anos existiram alguns grandes sucessos de vendas, mas o tempo deles também chega ao fim...

A Samsung continua a ser uma das fabricantes de smartphones mais relevantes no mundo inteiro com verdadeiros modelos de sucesso. Umas das linhas mais produtivas de todo o segmento pertence mesmo à marca sul-coreana. Os Galaxy Note que estão atualmente a ser reinventados, com a sua S Pen são verdadeiras máquinas de trabalho.

O Galaxy Note8 surgiu depois de um ano negro para esta linha com a suspensão das vendas e recolha do Note7 devido a problemas com a bateria. Esse contratempo não comprometeu o sucesso do Note8 que foi um sucesso de vendas e que hoje ainda são muitos o que o utilizam diariamente.

Samsung Galaxy Note8 deixa de receber atualizações

O smartphone da linha Note foi lançado em 2017, representando uma mudança para a empresa. Não só em termos de confiança perante o público, mas também na própria inclusão de novas tecnologias. Na altura, falamos aqui em "aposta ganha" e, de facto, foi.

Em termos de atualizações ao sistema operativo Android, a Samsung lançou duas grandes atualizações, não tendo chegado a receber o Android 10 com One UI 2.0. Ainda assim, as atualizações de segurança foram garantidas até agora, algo que não vemos todos os fabricantes a fazer. A última recebida foi a de agosto de 2021 e, daqui em diante, deixa de receber, não aparecendo listada para os updates mensais, trimestrais ou bianuais.

O futuro da linha Note

A Samsung parece ter abandonado a linha Note tal como a conhecíamos até então. No entanto, a empresa não poderia simplesmente fazer desaparecer a S Pen para smartphones. Este acessório oferece uma produtividade elevada e única ao segmento.

Assim, começamos a ver a linha Galaxy S a receber compatibilidade com a caneta, tal como a linha Z Fold. Ao que tudo indica, o próximo Samsung Galaxy S22 Ultra virá mesmo com uma caneta S Pen acoplada, ao contrário do modelo Ultra lançado este ano.