Apple lança iOS 15.1 beta 3: que novidades traz?

O desenvolvimento dos iOS, assim como do iPad OS, tvOS, watchOS e macOS é contínua. Mas as versões finais chegaram ao público em geral, a Apple já estava a colocar as versões beta disponíveis aos programadores. Há algumas horas chegaram as beta 3. Assim, com o iOS 15.1 beta 3 a empresa de Cupertino juntou várias correções e algumas novidades.

Se tem um perfil de programador, então veja as novidades que vão aparecer no seu dispositivo Apple.

A Apple está a deixar o iOS 15 mais otimizado e equipado com melhoramentos prometidos há algum tempo. Esta nova versão do iOS 15.1 beta 3 vem acrescentar algumas boas funcionalidades.

iOS 15.1 beta 3 traz captura de vídeo ProRes nativa para iPhone 13 Pro e Pro Max

A versão beta 3 do iOS 15.1 recém-lançado da Apple apresenta suporte nativo para captação de vídeo ProRes na aplicação Câmara nativa. O recurso chega alguns dias depois de Filmic Pro lançar o suporte de captação ProRes na sua popular aplicação de vídeo.

O Apple ProRes está disponível apenas para iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max. Para ativar o ProRes, vá para Definições > Câmara > Formatos > neste menu ative a opção Apple ProRes.

Ativar esta opção mostrará os controlos da câmara atualizados para Apple ProRes na aplicação Câmara nativa. É importante relembrar que captar imagens nesta resolução ProRes consome muito espaço de armazenamento. A Apple avisa que um minuto de HDR ProRes de 10 bits equivale a aproximadamente 1,7 GB para HD e 6 GB para 4K.

A captura ProRes é compatível com até 30fps a 4K e até 60fps a 1080p para dispositivos com 256 GB de armazenamento e superior. Se você tiver um iPhone 13 Pro com 128 GB de armazenamento, estará limitado à captura de 1080p a 30 fps.

Assim que a opção estiver ativada, abra a app Câmara, vá à opção Vídeo e no canto superior esquerdo ative o botão ProRes, conforme mostra a imagem.

Devido aos requisitos de armazenamento, os utilizadores verão um “Tempo máximo” restante na parte superior do ecrã, que mudará com base na resolução e na taxa de frames que seja escolhida para captar o vídeo ProRes.

Atualmente, não parece que a Apple permita aos utilizadores diferenciar entre diferentes tipos de captação de vídeo ProRes. A app Filmic Pro, por outro lado, oferece suporte à alternância entre quatro sabores populares na família ProRes, como ProRes Proxy, ProRes LT, ProRes 422 e ProRes 422 HQ.

iOS 15.1 beta 3 adiciona novo botão 'Auto Macro' para desativar troca de câmara

Com esta versão beta chegou também um novo botão para desativar a foto Macro automática na aplicação Câmara. Com o iOS 15 no iPhone 13 Pro e no iPhone 13 Pro Max, a câmara do iPhone muda automaticamente para o modo macro quando o utilizador se aproxima do assunto.

Isso pode causar uma animação estranha na app Câmara no momento em que o iPhone troca as lentes e, às vezes, simplesmente., o utilizador pode não querer que o modo macro seja ativado. Como tal, a Apple prometeu que lançaria uma opção de software para desativar o modo macro automático.

Ora, como o prometido é devido, aqui está essa opção no iOS 15.1. Portanto, se for a Definições, depois escolher Câmara, irá ver agora um botão Macro automaticamente. Quando ativado, este recurso irá “mudar automaticamente para a câmara Ultra Wide para captar fotos e vídeos macro.

Se desativar este automatismo, poderá colocar manualmente o seu iPhone 13 Pro ou iPhone 13 Pro Max no modo macro, alternando para a lente 0,5x na câmara e aproximando-se do assunto e, em seguida, tocando para focar.

iOS 15.1 beta 3 corrige qualidade de imagem 'Olhe à sua volta' do Apple Maps

Quando a Apple lançou o iOS 15, o recurso Olhe à sua volta do Apple Maps começou a renderizar mais devagar e com imagens desfocadas. Agora, a Apple corrigiu corrigir o problema nesta terceira beta do iOS 15.1.

Esta correção é interessante, pois permite ter agora uma qualidade fantásticas dos locais que visitamos virtualmente.

Portanto, esta beta 3 do iOS 15.1 veio trazer várias correções e melhoramentos de funcionalidades. Isto depois das betas anteriores já terem acrescentado algumas boas funcionalidades, como o SharePlay para FaceTime. Não se sabe o que mais ainda virá, mas espera-se que estas novidades saiam todas na versão final que... também não se sabe quando sairá a público.

Leia também: