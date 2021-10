AirPods recebem novo Firmware e já suportam a funcionalidade Conversation Boost

A Apple periodicamente traz atualizações aos seus auscultadores da linha AirPods. Além disso, foram prometidas para os Airpods Pro e AirPods Max várias novas funcionalidades que haveriam de chegar nestas atualizações de software. Assim, a Apple lançou o firmware 4A400 que vem substituir a versão 3E756 do modelo Max e a versão 3E751 dos AirPods 2 e Pro.

Com esta atualização, que colocam todos no mesmo patamar de software, chega também aos AirPods Pro a funcionalidade Conversation Boost e a ambos a tão prometida entrada na Rede Encontrar (Find My).

O novo firmware permite usar a funcionalidade Conversation Boost

Depois da atualização começar a chegar aos dispositivos, os utilizadores deram conta que a Apple disponibilizou finalmente a funcionalidade Conversation Boost (Amplificação na Conversa). Relembramos que esta novidade havia sido prometida lá atrás no evento WWDC21.

Na apresentação da novidade, a Apple referiu que esta tecnologia tinha como finalidade ajudar as pessoas com problemas auditivos leves, orientando a sua atenção para a conversa.

Esta tecnologia está a tornar-se popular em vários auscultadores, como, por exemplo, nos Sony. Basicamente o que acontece é que os microfones dos AirPods amplificam a conversa, permitindo que o volume destaque as vozes das pessoas que estão a conversar. Desta forma há uma diminuição do som ambiente, e do ruído, em função das vozes que são destacadas.

Como ativar o Conversation Boost

Para ativar o Conversation Boost, os AirPods Pro devem ser atualizados para a versão de firmware 4A400. As atualizações de firmware do AirPods Pro são instaladas remotamente, mas não há forma de as forçar. Em geral, os AirPods Pro ligados a um iPhone ou iPad devem ser atualizados automaticamente para a versão de firmware mais recente após um curto período de tempo.

Pode ser útil manter o AirPods Pro no seu estojo de carregamento e ligados a uma fonte de alimentação.

Pode verificar o firmware dos ‌‌‌AirPods Pro‌‌‌ seguindo estas etapas:

Ligue os seus ‌‌AirPods Pro‌‌ ao seu dispositivo iOS.

Abra a aplicação Definições .

. Toque em Geral .

. Toque em Informações .

. Selecione os AirPods‌‌‌‌‌ . Observe o número em frete a " Versão do firmware ".

.

Assim que os AirPods Pro forem atualizados, o Conversation Boost pode ser ativado seguindo estas etapas num iPhone ou iPad que esteja atualizado com o iOS 15 ou iPadOS 15:

Abra a aplicação Definições .

. Toque em Acessibilidade .

. Escolha Áudio/Visual .

. Toque em Opções dos auscultadores .

. Desça para selecionar Modo de transparência .

. Ative o Conversation Boost.

AirPods Pro e AirPods Max já estão na Rede Encontrar (Find My)

Tal como referimos, o novo firmware 4A400 AirPods Pro e AirPods Max que foi lançado recentemente adiciona a integração dos dispositivos na Rede Encontrar (Find My). Esta funcionalidade havia sido prometida em junho pela Apple como sendo um recurso do iOS 15.

Assim, com a atualização, ‌os AirPods Pro‌ e ‌AirPods Max‌ podemos tirar proveito da Rede ‌Encontrar (Find My‌), permitindo que sejam localizados através da ligação com dispositivos Apple de terceiros.

Antes, ‌AirPods Pro‌ e ‌AirPods Max‌ estavam listados na app Encontrar, mas se estivessem fora do alcance do Bluetooth, exibiam apenas a última localização conhecida.

Através da atualização, a Rede Encontrar fornecerá uma localização aproximada para os AirPods para nos ajudar a entrar no alcance do Bluetooth para rastrear os auscultadores podendo mesmo ser reproduzido um som.