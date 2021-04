Apple lança nova versão de firmware para AirPods 2 e AirPods Pro

Depois da Apple ter atualizado o iPhone, iPad, Macs, Apple Watch, Apple TV e HomePods, lançou também agora um novo firmware para os AirPods 2 e AirPods Pro. Os auscultadores da empresa, do tipo in-ear, têm disponível a versão 3E751.

Da última vez que a empresa lançou uma atualização, há sete meses, houve melhoramentos e novas funcionalidades. O que haverá agora de novo?

Apple atualizou firmware dos AirPods 2 e AirPods Pro

A Apple neste tipo de atualizações, não costuma lançar notas para que seja percebido onde há os melhoramentos. Isso significa que teremos que esperar até que a atualização seja totalmente lançada para termos uma ideia das novidades.

Conforme já vimos desde que estes dispositivos chegaram ao mercado, a Apple não possui um mecanismo de atualização muito explicito para o software dos AirPods. Portanto, grande parte das vezes o utilizador nem sabe que os seus auscultadores foram atualizados.

Há alterações que são percetíveis, mas muitas são mais silenciosas, têm a ver com a gestão do consumo de energia, ou como é feita a transição entre dispositivos. Pequenas, mas importantes correções e alterações.

Como os podemos atualizar?

A atualização do firmware será instalada automaticamente ao ligar os auscultadores‌ ao seu iPhone ou iPad. Contudo, poderá levar algum tempo até que fique disponível para todos. Para verificar o firmware dos seus auscultadores, siga estas etapas:

Ligue os AirPods ao seu iPad, iPhone ou iPod touch. Depois vá a Definições > Geral > Informações. Agora role para baixo até à opção AirPods Pro (no meu caso diz AirPods Pro de Vitor).

Assim, o número do firmware está listado em “Versão do firmware”. Conforme podem ver, no nosso caso a atualização ainda não passou da versão 3A283 para a 3E751.

A Apple procedeu há algumas semanas à atualização do membro mais novo deste segmento, os AirPods Max. Assim, com esta atualização, os auscultadores parecem estar agora todos alinhados com as mais recentes novidades.

