O Telegram tem estado ativamente a preparar novidades e melhorias no seu serviço e nas suas apps. Quer melhorar a sua oferta e ganhar novos utilizadores, muitos deles vindo de outros serviços que aos poucos vão apresentando problemas.

Depois de ontem termos revelado um lote de novidades, é agora a hora de revelar os planos do Telegram para breve. Este serviço quer lançar a sua ferramenta de videoconferências e assim concorrer com o Zoom e outras ferramentas similares.

A lista de novidades que o Telegram apresentou mostra bem os caminhos que este serviço quer seguir. Está focada em trazer novas funcionalidades que colocam este serviço de mensagens em pé de igualdade com as restantes propostas que vão surgindo.

Um das maiores e melhores lançamentos foi mesmo as conversas de voz de grupo, que agora evoluíram para algo ainda melhor. Com o que apresentaram agora, podem agendar previamente estas conversas que possam ser lançadas à hora pretendida.

O Telegram quer agora fazer evoluir esta proposta e adicionar-lhe o vídeo, criando uma solução completa. Quer competir com o Zoom e outras propostas no campo das videoconferências, sendo assim mais uma oferta nesta área, com a vantagem de ter já os seus muitos utilizadores.

Quem revelou esta ideia foi o próprio criado do Telegram, Pavel Durov. Esta é uma novidade que se espera surja já no próximo mês de maio, ainda sem uma data definida. Terá as mesmas funcionalidades que se conhecem destes serviços.

Espera-se que tenha as conhecidas funcionalidades de segurança e privacidade, onde se adicionam outras importantes como o cancelamento de ruído. Falamos da partilha do ecrã, o suporte para dispositivos móveis, PC e browser.

Esta será uma proposta que se destacará das chamadas de grupo. Permitirá muito mais e de forma simples. Concorre num campo onde as propostas são muitas e usadas há já muito tempo, em especial durante a pandemia. Será interessante ver como o Telegram se adapta e consegue vencer a concorrência no campo das videoconferências.