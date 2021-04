A apresentação de resultados da Apple é sempre um momento esperado por todos. Há sempre a expetativa de saber como a empresa criadora do iPhone se vai comportar no mercado e como os utilizadores abraçaram as novidades apresentadas.

Com a pandemia ainda a fazer vítimas no mundo da tecnologia, havia um interesse ainda maior em saber da prestação da Apple. Estes resultados foram agora revelados, com a empresa a revelar que as suas receitas dispararam e mais que duplicaram nos primeiros 3 meses de 2021.

Um início de 2021 único para a Apple

O início de 2021 foi muito importante para a Apple, como agora foi revelado pela empresa. Foi na sua apresentação de resultados referentes ao primeiro trimestre que foram revelados os dados fiscais deste período, com números impressionantes.

A Apple apresentou uma receita de 89,6 milhões de dólares, o que representou um crescimento de 54% no acumulado anual. No campo dos lucros, estes também cresceram e atingiram os 23,6 mil milhões de dólares.

iPhone é o grande responsável por estas receitas

Um grande responsável por estes novos valores históricos foi o iPhone 12. Depois de alguns trimestres em que este smartphone teve prestações menos positivas, recupera a sua prestação de vendas, com os novos 4 modelos apresentados no ano passado.

No que toca a esta área, a Apple reportou 48 mil milhões de dólares de receita, um crescimento de 66% face ao mesmo período do ano passado. A renovação dos smartphones pelos utilizadores e o 5G acabou por impulsionar as vendas.

iPad e Mac com resultados importantes

Os Mac tiveram também um impacto muito positivo, com receitas que atingiram os 9,1 mil milhões de dólares, um novo máximo nesta área. Este valor é de tal forma alto que nestes 3 meses a Apple bateu o valor total de 2020, mesmo com a necessidade de renovação que os utilizadores tiveram.

O iPad foi outra proposta que cresceu e bem. A área de tablets teve receitas de 7,8 mil milhões de dólares, crescendo dos 4,4 mil milhões de dólares do ano passado. No campo dos wearables, casa e acessórios, o valor da receita foi semelhante, ainda que com um abrandamento.

Há muito mais para a Apple crescer no futuro

Por fim, e na área de serviços, os números são também interessantes e importantes. Esta área cada vez mais forte da Apple conseguiu atingir receitas de 16,9 mil milhões de dólares durante o primeiro trimestre de 2021.

Depois de um final de 2020 onde conseguiu ultrapassar pela primeira vez os 100 mi milhões de dólares de receita, a Apple volta a destacar-se. Ao crescer 54% no início de 2021 mostra que este vai ser um ano positivo e de provável crescimento para a empresa e para os seus produtos e serviços.