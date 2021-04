Utilizadores de iPhone não se interessam muito por smartphones dobráveis

Os smartphones dobráveis trouxeram um fator diferencial a este segmento que estava já a precisar de ideias novas. Ainda não há muitas marcas a apostar nestes modelos, no entanto os rumores dão conta que a Apple, por exemplo, irá aventurar-se neste mercado em breve.

No entanto, um recente estudo mostra que os utilizadores de iPhone não estão realmente interessados em telefones que dobram.

Muitas são as especulações de que também a marca da maçã deverá lançar um smartphone que dobre. Diversas fontes e leakers divulgaram imagens de possíveis formatos e funcionalidades do iPhone dobrável que poderá chegar em 2022 ou 2023. Mas, será que é mesmo isto que os utilizadores querem?

Maioria dos donos de iPhone não estão interessados em dobráveis

De acordo com um recente estudo do YouGov, os atuais donos do iPhone não estão muito interessados num telefone dobrável. Pelo contrário, os proprietários os iDevices estão satisfeitos com o formato atual destes equipamentos.

Em concreto, 26% dos utilizadores da Apple afirmaram que não estão interessados nestes modelos. Por sua vez 22% disseram não estar muito interessados.

No entanto, 34% mostraram ter algum interesse, enquanto que 13% têm muito interesse em smartphones dobráveis. Já 5% não tem qualquer opinião.

Proprietários da Samsung mais interessados nestes telefones

Se falarmos dos utilizadores da Samsung, a situação não é assim tão diferente, embora a maioria mostre interesse. Segundo os dados do estudo, 37% mostram interesse em dobráveis, enquanto que 15% têm bastante interesse. Por outro lado, 20% não têm muito interesse e 22% não têm mesmo interesse nenhum nestes equipamentos.

Mas ao contrário da Apple, a Samsung já apostou neste mercado, nomeadamente com os modelos Galaxy Fold e Galaxy Z Flip. Para além disso, a empresa sul-coreana registou a marca Galaxy Z e estima-se que lance mais três smartphones dobráveis ainda este ano. E alguns poderão ficar disponíveis a preços mais baixos do normal para esta gama.