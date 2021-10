Países de UE ganham com emissões de gases com efeito de estufa

O mundo está aparentemente focado na redução de emissões de gases com efeito de estufa, com o objetivo de proteger a camada de ozono.

Segundo a Comissão Europeia, os países da UE já arrecadaram este ano mais 10,8 mil milhões de euros do que habitual com emissões de gases com efeito de estufa.

Efeito de estufa: RCLE é o mercado do carbono da UE para compra de licenças

Os Estados-membros da União Europeia (UE) arrecadaram, até setembro, 10,8 mil milhões de euros em receitas adicionais do regime de comércio de licenças de emissão (RCLE), segundo informou hoje a Comissão Europeia, sugerindo um fundo social com tais verbas.

O RCLE é o mercado do carbono da UE, através do qual as empresas compram ou recebem licenças de emissão que autorizam as empresas a produzir uma quantidade equivalente de emissões de gases com efeito de estufa dentro de determinados limites estabelecidos que diminuirão progressivamente ao longo do tempo.

A subida dos preços ameaça exacerbar a pobreza energética na UE, nomeadamente numa altura em que os cidadãos ainda recuperam da crise da COVID-19 e que poderão ter dificuldades em pagar as suas contas de aquecimento no outono e no inverno.

Em julho passado, aquando da apresentação do pacote climático “Objetivo 55”, o executivo comunitário propôs a criação de um fundo social para a ação climática, através do qual os Estados-membros poderiam apoiar investimentos em eficiência energética, em novos sistemas de aquecimento e arrefecimento e numa mobilidade mais ecológica, revela a Lusa.

Também no âmbito dessas iniciativas para permitir à UE atingir os seus objetivos climáticos, a Comissão Europeia sugeriu na altura uma revisão do RCLE para que as receitas daí provenientes sejam utilizadas pelos Estados-membros para mitigar o impacto da subida dos preços da energia, em particular as suas consequências sociais.

Em dezembro, a Comissão Europeia apresentará um pacote de iniciativas sobre o setor energético.