Fez-se história! OMS aprova uso da primeira vacina contra a malária

A pandemia por COVID-19 não é a única ameaça do mundo no que diz respeito à saúde! Há muitas outras doenças que precisam de solução e as vacinas podem ajudar na prevenção.

Hoje a Organização Mundial da Saúde (OMS) aprovou o uso da primeira vacina contra a malária. "É um dia histórico"!

Mosquirix: A vacina da malária foi desenvolvida pela GSK

A OMS recomendou, esta quarta-feira, o uso generalizado da primeira vacina criada contra a malária. Os especialistas acreditam que a decisão pode salvar dezenas de milhares de crianças africanas todos os anos.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS, referiu-se a tal acontecimento como um “dia histórico”, e revelou que o sucesso de um programa piloto em três países africanos permitiu a aprovação da vacina RTS,S, que deverá ser disponibilizada em larga escala.

Comecei a minha carreira como investigador da malária e, por muito tempo, esperei pelo dia em que finalmente tivéssemos uma vacina eficaz contra esta antiga e terrível doença. Hoje chegou esse dia, um dia histórico. Hoje a OMS recomenda o uso alargado da primeira vacina do mundo contra a malária

referiu Tedros Adhanom Ghebreyesus

A vacina RTS,S, também conhecida como Mosquirix, foi desenvolvida pela farmacêutica britânica GlaxoSmithKline (GSK) e teve a sua eficácia comprovada já há seis anos. Desde 2019, foi administrada a mais de 800 mil crianças no Gana, Quénia e Malawi, no âmbito de um programa piloto. A sua eficácia é relativamente limitada: ao longo de quatro anos de ensaios, preveniu 39 por cento dos casos de malária e 29 por cento dos casos graves da doença entre crianças pequenas em África.

Um estudo da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres, de agosto de 2021, revelou que a vacina, quando administrada em conjunto com medicamentos anti-malária, reduz em 70 por cento o risco de hospitalização ou morte em crianças.

O diretor-geral da OMS frisou que a doença “tem estado presente há milénios”, pelo que “o sonho de uma vacina contra a malária era um sonho antigo e inatingível”. “Hoje, a vacina RTS,S, desenvolvida ao longo de mais de 30 anos, muda o rumo da história da saúde pública. Ainda temos um longo caminho a percorrer. Mas este é um grande passo nesse caminho”, sublinhou.

A farmacêutica GSK comprometeu-se em fornecer até 15 milhões de doses por ano pelo valor máximo de cinco por cento do custo de produção.

A malária, também conhecida como paludismo, é uma doença parasitária do sangue, provocada por um protozoário do género plasmodium. Este parasita é transmitido através da picada de um mosquito (do género Anopheles). A malária é endémica em vários países tropicais, sendo potencialmente fatal se não tratada atempadamente.