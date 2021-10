Existem 4 inovações tecnológicas que podem ajudar as pessoas a viver até 200 anos

Qual é a razão de as nossas células não se regenerarem, levando ao envelhecimento que culmina na morte do ser humano? Há causas que explicam este processo e a ciência estuda formas para reverter este fim de vida. Contudo, hoje já existe informação sobre 4 inovações tecnológicas que podem ajudar as pessoas a viver até 200 anos.

O cocktail é complexo, mas baseia-se na engenharia genética, na medicina regenerativa, dispositivos vestíveis e Inteligência Artificial. A combinação perfeita produz um poderoso antídoto contra o envelhecimento.

Quem quer viver até aos 200 anos?

O mundo moderno tem finalmente a oportunidade de usar os meios ao seu dispor por forma a marcar para todo o sempre a história da humanidade. Segundo Sergey Young, existe uma oportunidade real de estender as nossas vidas dramaticamente.

Recentes descobertas científicas e avanços tecnológicos, que em breve se traduzirão em “ferramentas” de extensão de vida acessíveis, permitir-nos-ão quebrar a barreira do atual recorde conhecido de 122 anos. Por trás destas convicções estão avanços na engenharia genética, medicina regenerativa, hardware de saúde e dados de saúde.

Sergey Young é um investidor de longevidade e fundador do Longevity Vision Fund, que tem a missão de estender a longevidade de pelo menos mil milhões de pessoas. No seu livro The Science and Technology of Growing Young, o autor explica os 4 pilares para o ser humano conseguir chegar aos 200 anos.

A descoberta da Engenharia Genética

Há muitos anos que paira uma nuvem sobre o que poderá trazer de bom e de mau a manipulação genética. O Projeto Genoma Humano, concluído em 2003, foi um salto na ciência que consistiu num esforço internacional para o mapeamento do genoma humano e a identificação de todos os nucleotídeos que o compõem.

Este feito da ciência sequenciou com sucesso todo o genoma humano - todos os 3 mil milhões de pares de bases de nucleotídeos que representam cerca de 25.000 genes individuais. O projeto, sem dúvida um dos mais ambiciosos empreendimentos científicos da história, custou milhares de milhões de dólares e levou 13 anos a ser concluído.

Hoje, qualquer pessoa, pode ter o seu próprio genoma sequenciado em poucas horas, e com preços já acessíveis.

As consequências deste feito são nada menos que revolucionárias. A sequência genética permite-nos prever muitas doenças hereditárias e a probabilidade de contrair cancro. Este benefício precoce da sequência genética tornou-se amplamente conhecido quando Angelina Jolie fez uma dupla mastectomia preventiva após a sequência do seu genoma pessoal ter indicado uma elevada vulnerabilidade ao cancro da mama.

A sequenciação do genoma ajuda os cientistas e médicos a compreender e desenvolver tratamentos para dezenas de doenças comuns e raras. Com os avanços na Inteligência Artificial, obtém-se uma ajuda para determinar tratamentos médicos precisamente adaptados a cada paciente, totalmente focados naquele indivíduo.

Envelhecimento: É possível reescrever o nosso código genético?

Os cientistas identificaram mesmo uma série de genes ditos de longevidade que podem prometer vidas longas e saudáveis àqueles que os possuem. Os cientistas compreendem agora muito melhor a relação entre os genes e o envelhecimento. E enquanto os nossos genes não mudam significativamente desde o nascimento até à morte, o nosso epigenoma - o sistema de modificações químicas em torno dos nossos genes que determina a forma como estes são expressos - faz.

A data na sua certidão de nascimento, afinal, é apenas uma forma única de determinar a idade. A idade biológica do seu epigenoma, acreditam agora muitos cientistas da longevidade, é muito mais importante.

As boas notícias é que a ciência já começou a oferecer formas de alterar tanto o genoma como o epigenoma para uma vida mais saudável e longa.

Novas tecnologias como o CRISPR-Cas9 e outras ferramentas de edição de genes estão a dotar os médicos com a extraordinária capacidade de realmente inserir, apagar, ou alterar os genes de um indivíduo. Num futuro não terrivelmente distante, seremos capazes de remover ou suprimir genes responsáveis por doenças e inserir ou amplificar genes responsáveis pela longa vida e saúde.

A edição genética é apenas uma das tecnologias emergentes da revolução genética. Esta técnica funciona permitindo fornecer às células, de forma efetiva, genes que produzem as proteínas necessárias em pacientes cujos próprios genes não as podem produzir. Este processo já está a ser aplicado a algumas doenças raras, mas em breve se tornará uma abordagem médica comum e incrivelmente eficaz.

A Descoberta da Medicina Regenerativa

Outra grande transformação que impulsiona a Revolução da Longevidade é o campo da medicina regenerativa. Durante o envelhecimento, os sistemas e tecidos do corpo partem-se, tal como a capacidade do corpo para se reparar e reabilitar a si próprio. Por esta razão, mesmo aqueles que vivem vidas muito longas e saudáveis acabam por sucumbir à insuficiência cardíaca, declínio do sistema imunitário, atrofia muscular, e outras condições degenerativas.

Para atingirmos a nossa ambição de viver até aos 200 anos, precisamos de uma forma de restaurar o corpo da mesma forma que reparamos um carro ou renovamos uma casa.

Existem já várias tecnologias apontadas que poderão permitir fazer esse caminho. Apesar de ainda ser cedo, já existem algumas terapias com células estaminais aprovadas pelo regulador de saúde norte-americano (FDA), que visam condições muito específicas.

As células estaminais - células cuja função é gerar todas as células, tecidos e órgãos do corpo - perdem gradualmente a sua capacidade de criar novas células à medida que envelhecemos. Mas as novas terapias, utilizando as células estaminais dos próprios pacientes, estão a trabalhar para alargar a capacidade do corpo de se regenerar.

Estas terapias são promissoras para a preservação da nossa visão, função cardíaca, flexibilidade articular, e saúde renal e hepática; também podem ser usadas para reparar lesões da coluna vertebral e ajudar a tratar uma série de doenças, desde a diabetes até à doença de Alzheimer.

Há já métodos que foram aprovados pelo regulador e que estão prestes a iniciar tratamentos.

Teremos de conseguir fabricar novos órgãos humanos

Por mais simplista que possa parecer a implementação de novas tecnologias, ainda há muito para decidir. Por exemplo, qual será mais interessante: será reabastecer ou restaurar tecidos e órgãos existentes usando células estaminais; ou será mais promissor cultivar órgãos inteiramente novos?

Não, não estamos a falar de técnicas vistas na ficção cientifica, até porque por mais futurista que isso pareça, já está a acontecer.

Aliás, como é muitas vezes abordado, há milhões de pessoas em todo o mundo que estão à espera de um novo coração, rim, pulmão, pâncreas ou fígado. Em breve terão os seus próprios órgãos de substituição feitos por encomenda através de bio-impressão 3D, bioreatores internos, ou novos métodos de xenotransplantação, tais como a utilização de andaimes de colagénio dos pulmões e corações de porco que são povoados com as próprias células humanas do recetor.

Mesmo que esta geração de novos órgãos biológicos falhe, as soluções mecânicas não o farão. A bioengenharia moderna restaurou com sucesso a visão e a audição perdidas em humanos, utilizando sensores informáticos e matrizes de elétrodos que enviam informação visual e auditiva diretamente para o cérebro.

O Avanço do Hardware nos Cuidados de Saúde

Este é um assunto recorrente. O ser humano está cada vez mais dependente de tecnologia que usa, que "veste", e que sabe mais sobre o próprio individuo do que se pensa. Portanto, o terceiro desenvolvimento subjacente à Revolução da Longevidade parecerá mais familiar à maioria: os dispositivos que usamos no dia a dia.

Não é novidade que existem hoje vários dispositivos comuns de monitorização da saúde viáveis, como o Fitbit, Apple Watch, e Ōura Ring. Estes dispositivos permitem aos utilizadores obter rapidamente dados sobre a sua própria saúde. Neste momento, a maioria destes conhecimentos é relativamente trivial. Contudo, o mundo dos diagnósticos de saúde em pequena escala está a avançar rapidamente.

Muito em breve, dispositivos vestíveis, portáteis e incorporáveis reduzirão radicalmente a morte prematura por doenças como o cancro e as doenças cardiovasculares, e ao fazê-lo, acrescentarão anos, se não décadas, à esperança de vida global.

O segredo está no diagnóstico precoce

Não é novidade que a chave para esta parte da revolução é o diagnóstico precoce. Dos quase 60 milhões de vidas perdidas por ano em todo o mundo, mais de 30 milhões são atribuídas a condições que são reversíveis se forem diagnosticadas cedo. A maioria destas são doenças não transmissíveis como doenças coronárias, AVC e doenças pulmonares obstrutivas crónicas (bronquite e enfisema).

Conforme refere Sergey Young, neste momento, depois de ter ido fazer os seus exames físicos anuais, parar de fumar, começar a comer de forma saudável, e abster-se de fazer sexo sem proteção, evitar doenças potencialmente fatais é uma questão que está em grande parte fora das suas mãos.

Vivemos num mundo de "medicina reativa". A maioria das pessoas não tem baterias avançadas de testes de diagnóstico, a menos que esteja a ter problemas. E para uma grande percentagem da população mundial, que vive em zonas pobres, rurais e remotas, com pouco ou nenhum acesso a recursos de diagnóstico, o diagnóstico precoce de condições médicas simplesmente não é uma opção.

Tudo isto vai mudar. Em breve, os cuidados de saúde deixarão de ser reativos para passarem a ser proativos. A chave para esta mudança serão os dispositivos de baixo custo, omnipresentes e ligados que irão monitorizar constantemente a sua saúde.

Enquanto alguns destes dispositivos permanecerão externos ou vestíveis, outros serão incorporados debaixo da pele, engolidos com o pequeno-almoço, ou permanecerão sempre a nadar através da corrente sanguínea. Estes monitorizarão constantemente o seu ritmo cardíaco, a sua respiração, a sua temperatura, as secreções da sua pele, o conteúdo da sua urina e fezes, o ADN flutuante livre no sangue que pode indicar cancro ou outra doença, e mesmo o conteúdo orgânico da respiração.

Estes dispositivos estarão ligados uns aos outros, a aplicações que o paciente e o prestador de cuidados de saúde podem monitorizar, e a bases de dados globais massivas de conhecimentos sobre saúde. Antes que qualquer tipo de doença tenha a oportunidade de se apoiar no corpo, este arsenal de dispositivos de diagnóstico identificará exatamente o que se está a passar e fornecerá um remédio preciso, feito à medida, ideal apenas para cada um.

A Descoberta da Inteligência Artificial dos Dados de Saúde

Há uma última mudança sísmica subjacente à Revolução da Longevidade, e é uma verdadeira mudança de conceito. O descarregar de todos estes dispositivos de diagnóstico digital, juntamente com registos médicos convencionais e resultados de investigação digitalizada, é uma torrente de dados tão grande que é difícil para a mente humana até mesmo sondá-la.

Estes dados tornar-se-ão em breve uma grelha para o moinho da poderosa inteligência artificial que irá remodelar radicalmente todos os aspetos dos cuidados de saúde tal como os conhecemos.

Veja-se, por exemplo, a descoberta de drogas. Hoje em dia, são necessários cerca de 12 anos e 2 mil milhões de dólares para desenvolver um novo medicamento. Os investigadores devem testar cuidadosamente várias substâncias orgânicas e químicas, em miríades de combinações, para tentarem determinar os candidatos materiais que têm melhores hipóteses de executar o efeito médico desejado.

Os medicamentos devem ser considerados para a mais vasta gama possível de apresentações de doenças, composição genética, e dietas de pacientes alvo, efeitos secundários, e interações medicamentosas. Há tantas variáveis que é pouco milagroso que os nossos cientistas tenham feito tanto no campo do desenvolvimento farmacêutico por conta própria.

Mas o desenvolvimento de fármacos e a obtenção de aprovação regulamentar é um processo longo e de grande volume de dinheiro. O resultado são medicamentos caros que ignoram largamente as condições mais raras.

Inteligência Artificial trará a medicina de precisão

A IA e os dados alteram esta realidade. Os modelos informáticos analisam agora bases de dados maciças de genes, sintomas, espécies de doenças, e milhões de compostos elegíveis para determinar rapidamente quais os candidatos materiais com maior probabilidade de sucesso, para que condições, e de acordo com que dose e administração.

Para além dos grandes investimentos da Big Pharma, existem atualmente centenas de startups a trabalhar para implementar o uso da IA para reformular radicalmente a descoberta de medicamentos, tal como vimos acontecer na corrida para desenvolver vacinas COVID-19. O impacto que este uso de inteligência artificial e de dados terá no tratamento ou mesmo na eliminação de doenças potencialmente fatais não pode ser sobrestimado.

Mas esta não é a única forma de a inteligência artificial perturbar os cuidados de saúde e ajudar a pôr em marcha a Revolução da Longevidade. Formará também a base da medicina de precisão - a prática de tratamentos de saúde personalizados para as características específicas e pessoais do indivíduo.

Hoje em dia, os cuidados de saúde seguem em grande parte uma prática de tamanho único. Mas cada um de nós tem um conjunto muito único de características pessoais, incluindo os nossos genes, microbioma, tipo sanguíneo, idade, sexo, tamanho, e assim por diante.

A IA será em breve capaz de aceder e analisar enormes agregações de dados de doentes, obtidos a partir de registos médicos, dispositivos de diagnóstico pessoal, estudos de investigação, e outras fontes para fornecer previsões, diagnósticos e tratamentos altamente precisos, adaptados à medida do indivíduo.

Como resultado, os cuidados de saúde penetrarão cada vez mais em áreas remotas, tornando-se acessíveis a milhares de milhões de pessoas que hoje não têm acesso adequado aos cuidados médicos.

Em resumo...

A Revolução da Longevidade não vive no reino da ficção científica, mas na realidade dos laboratórios de investigação académica e centros de I&D de tecnologia comercial.

A ideia do envelhecimento como uma qualidade de vida fixa e imutável sobre a qual não temos influência está pronta para ser abandonada nos despojos da história da vida humana.

Então, quer viver até aos 200 anos?